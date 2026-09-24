أسامة كمال ساخرًا من التصريحات الإثيوبية بشأن السد العالي: «أقترح رسال بعثة لتعليم الوزراء في إثيوبيا كيفية التفكير»

- أسامة كمال: السد العالي أُقيم في نهاية مجرى النيل وتأثيره لا يمتد إلى دولة مصب أخرى



سخر الإعلامي أسامة كمال، من المقارنة التي طرحها الجانب الإثيوبي بين بناء سد النهضة والسد العالي في مصر، معتبرًا أن موقع السد العالي في نهاية مجرى نهر النيل يجعل المقارنة مختلفة من حيث تأثير المشروع على الدول الواقعة على النهر.



وأضاف في تصريحات ببرنامج «مساء dmc» الذي يعرض عبر شاشة «dmc»، مساء الأربعاء، أن السد العالي يقع في الجزء الأخير من مجرى النيل، قائلًا: «السد العالي ده في آخر حتة من النيل، ما بيأثرش على أي حد إلا على مصر. مش حد بعدنا».



وسخر كمال من الطرح الإثيوبي، قائلًا: «أنا أعتقد، وبدعو السيد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لإرسال بعثة لتعليم الوزراء في إثيوبيا كيفية التفكير».



وتطرق إلى التطورات الداخلية في إثيوبيا، مشيرًا إلى أنه تحدث خلال حلقة الثلاثاء عن إعلان 7 جماعات إثيوبية تشكيل تحالف يستهدف إسقاط حكومة رئيس الوزراء آبي أحمد وتشكيل حكومة انتقالية.



وقال إن التطورات تسارعت مع ورود أنباء عن سيطرة قوات جبهة تحرير شعب تيجراي على عدد من المطارات في الإقليم، وعلى رأسها مطار ألولا أبا نيجا في ميكيلي، عاصمة تيجراي.



وأضاف أن أحد العاملين بالمطار أفاد بأن الموظفين طُلب منهم العودة إلى منازلهم بعد إبلاغهم بسيطرة قوات تيجراي على المطار، رابطًا بين هذا التحرك والتوتر المتصاعد داخل إثيوبيا عقب الإعلان عن التحالف الجديد.



وأشار كمال إلى أن التطورات تأتي بعد أيام من إعلان الجماعات السبع توحيد تحركاتها ضد حكومة آبي أحمد، في وقت تشهد فيه إثيوبيا توترات داخلية متزامنة مع استمرار خلافاتها الإقليمية بشأن عدد من الملفات، وفي مقدمتها مياه النيل.