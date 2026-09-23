25 فيلما أوروبيا تتنافس على جوائز النقاد العرب

- القائمة تضم أفلام جبان وتمسك بي وروز ونادي القراءة السري في كابول

تتنافس 25 فيلما من 25 دولة أوروبية على جوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية في دورتها الثامنة، التي تنظمها مؤسسة الترويج للسينما الأوروبية (EFP) بالتعاون مع مركز السينما العربية (ACC)، على أن يتم اختيار ثلاثة أفلام للقائمة النهائية قبل إعلان الفيلم الفائز ضمن فعاليات الدورة المقبلة من مهرجان الجونة السينمائي، المقرر إقامتها من 15 إلى 23 أكتوبر 2026.

وتضم القائمة أفلاما روائية ووثائقية شاركت في عدد من المهرجانات الدولية الكبرى، من بينها كان وبرلين وصندانس وكارلوفي فاري، إلى جانب أفلام حصلت على جوائز في هذه المهرجانات أو اختيرت لتمثيل دولها في المنافسة على جوائز الأوسكار لعام 2027.

من أبرز الأفلام المشاركة "جبان" (Coward) للمخرج البلجيكي لوكاس دونت، الذي شارك في مهرجان كان، وحصل بطلاه إيمانويل ماكيا وفالنتين كامباني على جائزة أفضل ممثل مناصفة، كما اختير الفيلم لتمثيل بلجيكا في سباق الأوسكار.

ويشارك أيضا الفيلم القبرصي "تمسك بي" (Hold Onto Me) للمخرجة ميرسيني أريستيدو، الذي حصل على جائزة الجمهور في مسابقة الأفلام الروائية العالمية بمهرجان صندانس، واختير لتمثيل قبرص في المنافسة على أوسكار 2027.

ومن صندانس كذلك يأتي الفيلم الوثائقي "الإمساك بالجبل" (To Hold a Mountain) للمخرج بيتار جلومازيتش، الفائز بالجائزة الكبرى للجنة التحكيم في مسابقة الأفلام الوثائقية العالمية، بينما يشارك الفيلم التشيكي "لو تحول الحمام إلى ذهب" (If Pigeons Turned to Gold) للمخرجة بيبا لوبوجاتسكي، الذي حصل على جائزتي برلين للأفلام الوثائقية وكاليجاري السينمائية، واختير لتمثيل جمهورية التشيك في سباق الأوسكار.

وتضم القائمة كذلك فيلم "نادي القراءة السري في كابول" للمخرجتين شاكيبا عادل وإلينا هيرفونين، الحاصل على جائزة Nordic Award، إلى جانب "أشياء جميلة فقط للنظر إليها" لإيفان أوستروخوفسكي و"لصوص صغار" إخراج ماتي أوجرين، اللذين حصلا على جائزتي الاتحاد الدولي للنقاد السينمائيين "فيبريسي" في مهرجان كارلوفي فاري.

وتشمل الاختيارات أفلاما من النمسا، مثل فيلم "روز" لماركوس شلاينرز، ومن الدنمارك "لو جاء الحظ" لكاميلد بيلدسو، ومن إستونيا "مورتن" لإيفان بافليوتشكوف، و"أوليا" لأفيستورس كايريس من لاتفيا، و"النساء كعشاق" لكوكسي من لوكسمبورج، و"التزلج ليس للفتيات" لدينا دوما من مقدونيا، و"عائلة" لميس بيتيتبورج من هولندا، و"هنا" لتياجو جيديس، و"دعاء" ليليرتا باشولي من سويسرا.

وقال جو مولبيرجر، نائب المدير الإداري لمؤسسة الترويج للسينما الأوروبية، إن الدورة الثامنة تواصل إتاحة مساحة لاكتشاف الأفلام الأوروبية ومناقشتها في العالم العربي، مشيرا إلى أن الأفلام المختارة تمثل تجارب وأصواتا سينمائية مختلفة، فيما يساهم النقاد في تعريف جمهور جديد بهذه الأعمال وفتح حوار يتجاوز الحدود الوطنية.

وأوضح علاء كركوتي وماهر دياب، الشريكان المؤسسان لمركز السينما العربية، إن الجوائز شهدت تطورا منذ إطلاقها، وإن مشاركة أكثر من 100 ناقد عربي من مختلف أنحاء المنطقة تتيح للأفلام الأوروبية الوصول إلى الجمهور العربي من خلال رؤى وقراءات نقدية متعددة.

وأطلقت جوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية عام 2019، بالتعاون بين مؤسسة الترويج للسينما الأوروبية ومركز السينما العربية، بهدف تعزيز حضور السينما الأوروبية في العالم العربي، وإتاحة الفرصة أمام النقاد والموزعين والعاملين في صناعة السينما للتعرف على تجارب أوروبية جديدة.

وفي الدورة السابقة، فاز فيلم "يونان" للمخرج أمير فخر الدين بالجائزة.