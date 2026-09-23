قالت الدكتورة أماني منير، مدير عام التدريب بهيئة الإسعاف المصرية، إن منظومة التدريب في الهيئة تعتمد على برامج متعددة بعضها دولي، إلى جانب التحديث الدوري لمهارات المسعفين على مستوى الجمهورية.

وتطرقت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «ستوديو إكسترا» المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، مساء الثلاثاء، إلى واقعة ولادة طفلتين توأمًا داخل إحدى سيارات الإسعاف بحي إمبابة بالجيزة، باعتباره «نموذجًا حقيقيا لطبيعة عمل المسعف والإسعاف».

وأشارت إلى أن الهيئة تُدرب المسعفين عمليًا على حالات الولادة الطارئة بمختلف أنواعها، عبر نماذج المحاكاة، ما يُمكنهم من التعامل مع حالات الولادة المبكرة، النزيف، التوأم، وغيرها، تحت الضغط، وفي مساحات ضيقة كسيارة الإسعاف.

وأوضحت أن أولوية المسعف في حالات الولادة الطارئة، هي الحفاظ على الهدوء وتقييم الموقف بسرعة، نظرًا لتعامله مع الأم والمولود.

وذكرت أن المسعف ربما يتلقى بلاغات بشأن حالات مُعينة وعند الوصول يفاجئ بحالة أخرى، الأمر الذي يبرز التدريب الذي يتلقاه المسعفون على اتخاذ القرارات المناسبة وإدارة الموقف.



وشهد حي إمبابة بمحافظة الجيزة ولادة طفلتين توأم داخل سيارة إسعاف، بعدما فاجأت آلام المخاض والدتهما أثناء توجه طاقم الإسعاف لنقلها إلى المستشفى.

وكانت هيئة الإسعاف المصرية قد تلقت بلاغًا عبر الخط الساخن «123» يفيد بوجود حالة إغماء في نطاق حي إمبابة، فجرى توجيه سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ، وعلى متنها المسعف هاني عبد الغفار وفني القيادة محمد فراج.

وعند وصول الطاقم، تبين أن الحالة لسيدة لم تتجاوز العشرين من عمرها، حامل في الشهر السابع، وتعاني آلام المخاض. ونُقلت السيدة إلى سيارة الإسعاف، إلا أن الولادة بدأت قبل الوصول إلى المستشفى.

وتعامل المسعف مع الحالة، حيث وضعت السيدة طفلتها الأولى داخل سيارة الإسعاف، قبل أن تفاجئ الطاقم بأنها حامل في توأم. وساعدها الطاقم في وضع طفلتها الثانية، ثم جرى التعامل مع الطفلتين ومتابعة علاماتهما الحيوية، قبل استكمال الرحلة إلى مستشفى إمبابة العام.

وأُودعت الطفلتان وحدة الحضانات بالمستشفى للاطمئنان على حالتهما، فيما نُقلت الأم إلى قسم النساء والتوليد لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وتأتي الواقعة في إطار تدريب أطقم هيئة الإسعاف المصرية على التعامل مع حالات الولادة الطارئة، بما يمكنها من تقديم الرعاية اللازمة للحالات التي تبدأ لديها عملية الولادة قبل الوصول إلى المنشآت الطبية.