قال خالد فكري، رئيس شعبة المخابز بغرفة القاهرة التجارية، إنهم خاطبوا وزارة التموين والتجارة الداخلية لرفع أسعار الخبز السياحي والفينو، مطالبين بـ12.5%، بما يعادل 25 قرشًا للرغيف بوزن 80 جرامًا، نظرًا لزيادة سعر طن القمح بنحو 4 آلاف جنيه منذ 14 يوليو الماضي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على برنامج «يحدث في مصر»، المذاع عبر قناة «MBC مصر»، مساء الثلاثاء، أن أسعار الخبز السياحي والفينو لم تشهد أي زيادة حتى الآن، رغم ارتفاع سعر طن الدقيق بنحو 4 آلاف جنيه منذ 14 يوليو الماضي وحتى الآن، بواقع 4 زيادات خلال يوليو بإجمالي 2250 جنيهًا، وأخرى في أغسطس وسبتمبر.

ولفت إلى أن رفع الأسعار مرتبط بصدور توجيه وزاري جديد للمخابز السياحية والأفرنجية بموازين وأسعار محدثة، بدلًا من القرار المعمول به حاليًا.

وأوضح استمرار العمل بالقرار الصادر في مارس الماضي، والذي قدّرت فيه أسعار رغيف الخبز السياحي بـ2 جنيه لوزن الـ80 جرامًا، و1.5 جنيه للـ60 جرامًا، وجنيهًا واحدًا للـ40 جرامًا.

وذكر أن الأحد الماضي شهد آخر زيادة في سعر طن الدقيق بواقع 250 جنيهًا، مشيرًا إلى أن ملاك المخابز السياحية والأفرنجية كلفوهم خلال اجتماعهم الأخير بمخاطبة وزارة التموين لإصدار توجيه وزاري جديد بالأسعار يتناسب مع هذه الزيادة.