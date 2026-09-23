قال خالد فكري، رئيس شعبة المخابز بغرفة القاهرة التجارية، إن أي زيادة في أسعار الخبز السياحي والفينو لا تتعلق بصاحب المخبز، وإنما ارتفاع الأسعار العالمية للقمح ينعكس على سعر الطن في السوق المحلية.

وأضاف" فكري" عبر مداخلة هاتفية على قناة الشمس 2، أمس الثلاثاء، أن أصحاب المخابز يأملون استقرار الأوضاع، مشيرًا إلى عقد اجتماع في الغرفة التجارية، جرى خلاله مناشدة أصحاب المخابز السياحية والإفرنجية الالتزام بالتوجيه الوزاري رقم 6 الصادر في شهر مارس الماضي، بشأن الالتزام بالأسعار وضبط الأسواق.

وعن حقيقة زيادة أسعار الخبز السياحي والفينو، أكد أنه لا توجد زيادة على أرض الواقع في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن الأسعار شهدت زيادات منذ شهر يوليو الماضي، وكانت آخر زيادة قبل يومين، ولا أحد يعلم حتى الآن كيف ستكون الأسعار.

وأشار إلى أن سعر طن الدقيق ارتفع بنحو 4 آلاف جنيه، تدريجيًا، حيث بدأت الزيادة منذ منتصف يوليو الماضي، واستمرت حتى وصل فارق سعر الطن من 17 إلى 21 ألف جنيه، مضيفًا أن هذه الزيادة تشمل أنواعًا متعددة من الدقيق، وليست نوعًا واحدًا فقط.