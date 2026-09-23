المشدد 7 سنوات لمتهم بخطف طفل والتعدي عليه في الإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولي، اليوم الثلاثاء، "،.س.م"، عاطل، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، وألزمته بالمصاريف الجنائية؛ لاتهامه بخطف الطفل "ع.ا.ال"، 11 عامًا، بالتحايل والإكراه والتعدي عليه.

وتعود وقائع القضية، المقيدة برقم 4960 لسنة 2026 جنايات باب شرقي، عندما تلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارًا يفيد ببلاغ من والدة المجني عليه، حول قيام المتهم بخطف ابنها والتعدي عليه داخل محل سكنه في دائرة القسم.

وجاء في التحقيقات، المدعومة بتحريات المباحث، والمعززة بأقوال شهود الإثبات، أنه أثناء مرور المجني عليه في الطريق العام، استوقفه المتهم وطلب منه مساعدته في حمل بعض الأشياء، وحال وصوله إلى غرفة أسفل سلم العقار محل سكن المتهم كان بحوزته سلاح أبيض، فهدد الطفل وتعدى عليه.

وأضافت التحقيقات، أنه عقب ذلك أبلغ الطفل والدته التي حررت محضرًا بالواقعة، وعقب تقنين الإجراءات، وتفريغ محتوى تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة في محيط المنطقة، جرى إعداد كمين للمتهم، وأُلقي القبض عليه، وبمواجهته أقر بالواقعة، فتم تحرير محضر بها.

وبعرض المتهم على النيابة العامة، قررت حبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات، إلى أن أُحيل إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت بحقه حكمها المتقدم، بعضوية المستشارين طارق محمد هريدي وشرين فوز الدين، وسكرتير المحكمة محمد أحمد البغدادي.