 وزير الخارجية القطري يستعرض آخر التطورات مع نظيره الإيراني - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزير الخارجية القطري يستعرض آخر التطورات مع نظيره الإيراني

نيويورك - الدوحة - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 22 سبتمبر 2026 - 11:48 م | آخر تحديث: الثلاثاء 22 سبتمبر 2026 - 11:48 م

اجتمع رئيس مجلس الوزراء القطري وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، اليوم الثلاثاء، مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، على هامش الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وجرى خلال الاجتماع، استعراض آخر تطورات الأوضاع في المنطقة، والجهود المبذولة لخفض التصعيد وتهيئة الظروف الملائمة للحوار، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين.

وتؤكد قطر دائما دعمها لكل الجهود الدبلوماسية والمساعي الرامية إلى حل يضمن حرية الملاحة البحرية، ويمهد الطريق للتوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة.

 

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