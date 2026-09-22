أمير قطر: نؤكد أهمية الحلول السلمية وتسوية النزاعات بالحوار

أكد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، أن بلاده تسعى دائما للسلام وميسرة له، منوها إلى أن قطر لا تكتفي بالاضطلاع بدور الوساطة وتيسير الحوار بين أطراف النزاعات من أجل التوصل إلى حلول بالطرق السلمية، بل تبذل جهودا في الاستجابة الإنسانية لمعاناة الناس نتيجة للحروب والكوارث الطبيعية، كما تدعم التنمية البشرية في بلدان عديدة في منطقتنا وخارجها.

وقال الأمير، في خطابه أمام الجلسة الافتتاحية للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة في دورتها الحادية والثمانين التي عقدت صباح اليوم الثلاثاء في مدينة نيويورك: "في محيطنا العربي، نؤكد أن التنمية الشاملة وبناء مؤسسات الدولة ركيزتان أساسيتان في تحقيق تطلعات الشعوب والأمن والاستقرار في المنطقة".

وتابع: "لا بد من التغلب على بقايا الصراعات الأهلية في بعض البلدان ووجود قوى مسلحة خارجة عن سيطرة الدولة.. إن احتكار السلاح الشرعي من أهم مقومات الدولة، وهو الضامن للقدرة على التشريع وإنفاذ سيادة القانون"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا).

وأضاف الأمير: "ما زلنا مقتنعين.. بأن الأزمة في الخليج يمكن حلها بالوسائل الدبلوماسية عن طريق إعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة البحرية والعودة إلى المفاوضات لتجنب الحرب".

وأوضح أنه بشأن سوريا "نقف إلى جانب شعبها في مرحلة التعافي وإعادة البناء، ودعم مؤسسات الدولة وسيادتها واستقلالها ووحدتها الوطنية والإقليمية، وبما يحقق تطلعات الشعب السوري إلى الاستقرار والتنمية والكرامة على أساس المواطنة المتساوية".

وحول الوضع في السودان، دعا الأمير إلى حوار شامل يقود إلى سلام مستدام ويحفظ وحدته وسيادته.

كما دعا إلى دعم المسار السياسي في ليبيا، وجهود المصالحة وتوحيد مؤسسات الدولة.

وبشأن الصومال، جدد دعمه الثابت لسيادته ووحدته وسلامة أراضيه.

وبشأن لبنان، أكد أمير البلاد، دعم قطر لمؤسسات الدولة وسيادتها على كامل أراضيها، وإدانة الاعتداءات الإسرائيلية عليه، مشيرا إلى ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار وقرار مجلس الأمن 1701.

وفي اليمن، شدد الأمير تميم، على دعمه للجهود الأممية الرامية للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة على أساس مخرجات الحوار الوطني الذي رعته الأمم المتحدة، والتي تحفظ وحدته وسيادته وتحقق الأمن والاستقرار.

وشدد على أن قطر تبقى فضاء مفتوحا للحوار والتفاعل الثقافي بين الشعوب وتبادل الآراء والتجارب.

وأضاف: "إننا نواصل الإسهام في المبادرات الدولية التي تجمع الشعوب وتدعم التنمية؛ ومن هذا المنطلق، تستعد الدوحة لاستضافة القمة العالمية الرابعة للإعاقة عام 2028، تأكيدا لالتزامنا بتمكين الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وبناء مجتمعات شاملة، كما ستستضيف بطولة كأس العالم لكرة السلة 2027، إيمانا بدور الرياضة في مد جسور التواصل والتقارب بين الشعوب".

وأوضح أن توسيع بيت الأمم المتحدة في الدوحة يأتي "امتدادا لشراكتنا الراسخة مع المنظمة الدولية، وتعزيزا لقدرتها على أداء رسالتها في خدمة السلام والتنمية وحقوق الإنسان".