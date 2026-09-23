وزير المالية يبحث مع محافظ أسوان سبل تعزيز التكامل بين السياسات المالية والتنمية المحلية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

بحث الدكتور أحمد كجوك وزير المالية، والمهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، وتشيتوسي نوجوتشي الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، سبل تعزيز التكامل بين السياسات المالية والتنمية المحلية ومنظومة الحماية الاجتماعية.

وجاء ذلك خلال لقاء رفيع المستوى ضمن فعاليات اليوم الثاني من ورشة العمل الثانية حول التشخيص التشاركي لمنظومة الحماية الاجتماعية بمحافظة أسوان.

واستعرض وزير المالية، أهمية تطوير التخطيط المالي وموازنة البرامج والأداء، وربط الإنفاق بالنتائج، إلى جانب تحسين استهداف برامج الحماية الاجتماعية وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، ومنها برامج تكافل وكرامة والمعاشات والتأمينات.

واستعرض محافظ أسوان، رؤية «أسوان 2040»، وما تتضمنه من محاور لتعزيز الموارد المحلية والاستفادة من الأصول غير المستغلة، ودعم الاستثمار والقطاعات الاقتصادية، وتحسين الخدمات الحكومية، وتعزيز التكامل بين الريف والحضر، إلى جانب توفير شبكات الأمان الاجتماعي ومسارات التمكين الاقتصادي والعمل.

وأكدت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أهمية تعزيز الشراكة مع الحكومة المصرية، ودعم النماذج المحلية وتبادل الخبرات والممارسات الدولية بما يتناسب مع الاحتياجات الفعلية للمجتمعات المحلية.

وتناولت الدكتورة هانيا شلقامي مستشار وزير المالية لسياسات العدالة الاقتصادية، تحليل فجوات الوصول إلى برامج الحماية الاجتماعية، وتكامل الخدمات والبرامج، وتجربة المستفيدين، ومسارات الانتقال إلى سوق العمل والتمكين الاقتصادي.

واستهدف اللقاء الانتقال من مرحلة تشخيص الفجوات إلى وضع مسارات عملية قابلة للتنفيذ، تربط بين التخطيط المالي وتوجيه الموارد وتحسين الخدمات والحماية الاجتماعية، بما يدعم فرص التمكين الاقتصادي والعمل والإنتاج، ويتسق مع مستهدفات رؤية مصر 2030 ورؤية أسوان 2040.