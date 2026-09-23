أحالت محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولي، اليوم الثلاثاء، أوراق "م.أ.ع"، سائق، إلى مفتي الجمهورية؛ لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، وحددت جلسة دور الانعقاد القادم موعدًا للنطق بالحكم؛ لاتهامه بقتل الطفل "أ.س.ع"، 7 أعوام، عمدًا.

وتعود وقائع القضية المقيدة برقم 24567 لسنة 2023، جنايات سيدي جابر إلى تلقي مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا يفيد بورود إشارة من المستشفى حول وفاة طفل، متأثرًا بإصابته داخل محل سكنه، الكائن في نطاق دائرة القسم.

وجاء بالتحقيقات المدعومة بتحريات المباحث، قتل المتهم الطفل عمدًا مع سبق الإصرار، حيث بيت النية وعقد العزم المُصمم على إزهاق روحه، وذلك إثر وجود ضغائن شديدة في نفس المتهم تجاه المجني عليه لسوء تعامله معه، بحكم أنه زوج والدته.

وأضافت التحقيقات، أن المتهم هداه شيطانه إلى تنفيذ مبتغاه فور انفراده بالمجني عليه بعد أن غادرت زوجته "والدة الطفل" المنزل متجهة للعمل، فأبلغها أنه سيعتدي على الطفل، فأخذت تستعطفه، وتطلب منه عدم التعدي عليه، وأخبرته أنها في الطريق إليهما.

ولفتت التحقيقات، إلى أنه أثناء عودة الأم، وهي في الطريق، هاتفت المتهم تترجاه بعدم التعرض للطفل، فأخبرها بأنه تعدى عليه ونال منه بعدة ضربات بالأيدي في جميع أنحاء جسده، وأثناء وصول والدة المجني عليه إلى المنزل أبصرته مسجى على الأرض وبه عدة إصابات أدت إلى تبوله لا إراديًا.

وأشارت التحقيقات، إلى أنه عند محاولة الأم اصطحابه إلى المستشفى لعلاجه منعها المتهم، فأخذت تستعطفه وتتوسل إليه حتى تركها، فأسرعت بطفلها إلى المستشفى، فأخبرها الأطباء أنه قد فاضت روحه إلى بارئها وفارق الحياة.

وعقب تقنين الإجراءات، تم إعداد كمين للمتهم، وبإلقاء القبض عليه ومواجهته أقر بالواقعة، فتم تحرير محضر إداري بالواقعة.

وبعرض المتهم على النيابة العامة، قررت حبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات، إلى أن أحيل لمحكمة جنايات الإسكندرية، والتي أصدرت بحقه حكمها المُقدم، بعضوية المستشارين: طارق محمد هريدي، وشرين فوز الدين، وسكرتير المحكمة، محمد أحمد البغدادي.