القناة 12 العبرية: حظر هبوط شركات طيران إسرائيلية في الإمارات بدعوى مخاطر أمنية

أفادت وسائل إعلام عبرية، الثلاثاء، بأن جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" حظر على شركات الطيران في البلاد الهبوط في الإمارات، بدعوى وجود "مخاطر أمنية".

وأفادت القناة 12 بأن "الشاباك" يمنع شركات الطيران الإسرائيلية، وهي "العال" و"إسراير" و"أركياع"، من الهبوط في الإمارات، بدعوى "وجود مخاطر أمنية".

وذكرت أن "الحظر الحالي سيمتد حتى أكتوبر، لكن من المتوقع تمديده إلى نوفمبر".

ونقلت عن مسؤول رفيع المستوى في شركة طيران إسرائيلية، لم تسمه، قوله إن "شركات الطيران تحذر من خسائر بعشرات الملايين من الشواقل (الدولار يساوي 3 شواقل)".

ولفتت القناة إلى أن "شركة فلاي دبي تسير عشر رحلات يومية من تل أبيب إلى دبي، بينما تُسيّر شركة الاتحاد للطيران 6 رحلات يومية إلى أبوظبي".

بدورها، "القناة 15" قالت إنه "في حال استمرار موقف جهاز الشاباك بمنع تسيير رحلات شركات الطيران، قد يتم إلغاء مئات التذاكر لمن حجزوا رحلات مع شركات إسرائيلية".

ولم يصدر تعقيب إماراتي بشأن ما تحدثت عنه وسائل إعلام إسرائيلية، بينما تم توقيع اتفاقية تطبيع العلاقات بين البلدين في سبتمبر 2020.

يأتي ذلك على ضوء توترات في المنطقة، حيث وقّعت الولايات المتحدة وإيران "مذكرة تفاهم إسلام آباد" بوساطة باكستانية في 17 يونيو 2026، بهدف وضع حد للحرب وتهيئة مسار تفاوضي مدته 60 يوما للتوصل إلى اتفاق سلام نهائي.

إلا أن الاتفاق انهار سريعا في 7 يوليو 2026، إثر تعرض ناقلات نفط تجارية لهجمات في مضيق هرمز، ما دفع ترامب إلى إعلان إلغاء المذكرة وتجدد الأعمال القتالية.

وفي 28 فبراير 2026، شنت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران، خلفت آلاف القتلى، فيما ردت طهران بهجمات على إسرائيل ومواقع أمريكية في دول بالمنطقة.