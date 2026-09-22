العقيد حاتم صابر: بعض الدول تدعم وتمول الإخوان لاستخدامهم ورقة ضغط للحرب بالوكالة

قال العقيد حاتم صابر، الخبير في مكافحة الإرهاب الدولي وحرب المعلومات، إن الشائعات تُعد أحد تكتيكات العمليات النفسية المستخدمة بكثرة، مشيرًا إلى أنها أصبحت من أكثر الأسلحة استخدامًا عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأضاف "صابر"، عبر برنامج "اليوم" على قناة "dmc"، اليوم الثلاثاء، أن الشائعة قد تحمل في بعض الأحيان جزءًا من الأخبار الصادقة، ثم تُبنى عليها الكثير من الأكاذيب، بينما تكون أحيانًا أخرى قائمة بالكامل على معلومات كاذبة، إلا أنها تكون قابلة للتصديق، ما يسهل انتشارها، مشيرًا إلى وجود من يدعم نشر مثل هذه التكتيكات.

ورأى أن استمرار بعض الدول في دعم وتمويل جماعة الإخوان الإرهابية يمثل ورقة ضغط واستثمارًا جيوسياسيًا، تستخدمها الجماعة كأداة للتدخل عبر ما وصفه بـ"الحرب بالوكالة"، بهدف الضغط على الدولة وتوجيه سياستها الإقليمية، بما يمنح قوى خارجية أوراق تفاوض في عدد من ملفات المنطقة، موضحًا أن الفكرة تتمثل دائمًا في استثمار هذه الحالة لإبقاء المنطقة بشكل عام في حالة من عدم الاستقرار.

وأشار إلى الفترة التي أعقبت أحداث 25 يناير 2011، وما وصفه بـ"الزلزال السياسي" الذي شهدته مصر وما تبعه من أحداث، قائلًا إن مصر نجت من فخ جيوسياسي استهدف إسقاطها في الفوضى، قبل أن تدخل في فخ أكثر شدة تمثل في جماعة الإخوان الإرهابية.

وتابع أن فترة حكم جماعة الإخوان الإرهابية سابقًا كادت أن تدخل الدولة في دوامة، ومع فشل المخططات وحكم الجماعة، دخلت مصر في نفق مظلم تمثل في الحرب على الإرهاب والإرهاب العابر للحدود، معتبرًا أن ذلك كان أحد أسلحة حروب الجيل الرابع بهدف إسقاط الدولة في حالة من الفوضى، ولكن تكاتف المصريين وتضحيات الشرطة والقوات المسلحة ساعدت مصر على عبور هذه الأزمة.