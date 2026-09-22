أسامة كبير عن لقاءي الرئيس السيسي بوزيري دفاع اليونان وقبرص: مصر مهتمة بتأمين اتجاهها الاستراتيجي بشرق المتوسط

قال اللواء أركان حرب أسامة كبير، المستشار بكلية القادة والأركان، إن لقاءي الرئيس عبد الفتاح السيسي مع وزير الدفاع الوطني اليوناني نيكولاوس دندياس، ووزير الدفاع القبرصي فاسيليس بالماس، تزامنا مع انعقاد اللجنة الخاصة بالاجتماع السادس لوزراء دفاع مصر واليونان وقبرص.

وأشار، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الساعة 6» المذاع عبر قناة «الحياة»، مساء الثلاثاء، إلى أهمية هذه اللقاءات على المستويين الأمني والسياسي، في ظل العلاقة الاستراتيجية السياسية القائمة بين الدول الثلاث منذ نحو 10 سنوات، والتي تعكس الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة وأثينا ونيقوسيا.

وتابع أن منطقة شرق البحر المتوسط كانت محورًا رئيسيًا للقاءات الرئيس، اليوم، مع وزيري الدفاع القبرصي واليوناني، نظرًا لأهميتها الحالية، في ظل الاضطرابات والحروب التي يشهدها الشرق الأوسط.

وشدد على أهمية تأمين منطقة شرق المتوسط في ظل الاضطرابات الحالية بالشرق الأوسط، لما تحتويه من حقول للنفط ومصادر للطاقة، وضمانًا لمنع الهجرة غير الشرعية والجرائم العابرة للحدود وغيرها، معلقًا: «كل الأمور دي يلزمها أن تترك جانبًا في خضم تداعيات تضرب في منطقة الشرق الأوسط».

وتابع: «الدبلوماسية المصرية على الرغم من انغماسها الكامل فيما يحدث بإقليم الشرق الأوسط من حروب وأزمات وكوارث متتالية، لا تنسى أيضًا تأمين الاتجاه الاستراتيجي لها في منطقة شرق المتوسط من خلال مسار سياسي دخلنا به منذ 10 سنوات ويمتد الآن للشكل العسكري».

وأضاف أن هذا اللقاء سُبق باجتماع قمة آلية التعاون الثلاثي الدورية بين مصر واليونان وقبرص، والذي عُقد في 8 سبتمبر الجاري، بحضور الرئيس السيسي، ونظيره القبرصي نيكوس كريستودوليدس، ورئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس.

واستكمل: «اجتماع وزراء الدول الثلاثة بعد أقل من أسبوعين يمثل من وجهة نظري ترجمة أمنية وعسكرية بهذا المسار السياسي الممتد عمره الآن لأكثر من 10 سنوات».

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، وزير الدفاع الوطني اليوناني نيكولاوس دندياس، ووزير الدفاع القبرصي فاسيليس بالماس، في لقاءين منفصلين تناولا سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون الدفاعي، إلى جانب دعم آليات التنسيق الثلاثي بين مصر واليونان وقبرص.