14 مستوطنا إسرائيليا يجددون محاولة التسلل إلى سوريا

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قال الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، إنه أحبط محاولة تسلل نفذها 14 مستوطنا إسرائيليا إلى الأراضي السورية عبر منطقة جبل العرب.

وينتمي المستوطنون إلى حركة "رواد الباشان" اليمينية، التي تدعو إلى إقامة مستوطنات إسرائيلية في مناطق جنوبي سوريا تطلق عليها اسم "باشان".

وأضاف الجيش أنه ألقى القبض على 14 إسرائيليا نجحوا في اختراق الحدود السورية ووصلوا إلى منطقة "باشان" (جبل العرب).

وأشار إلى أن المستوطنين أُحيلوا إلى الشرطة الإسرائيلية لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم بعد نقلهم لاستجوابهم.

واعتبر الجيش أن مثل هذه المحاولات تشكل مخالفة جنائية، وتعرض المدنيين للخطر، كما تعرقل أنشطة قواته في المنطقة، وتصرف انتباه القادة والجنود عن مهامهم.

وخلال الأشهر الأخيرة، تسلل عناصر من حركة "رواد الباشان" إلى الأراضي السورية، في إطار مساعيها لإقامة بؤر استيطانية في جنوب البلاد.

كما سبق أن جمع مستوطنون توقيعات على عريضة تطالب أعضاء المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينت" بإقرار الاستيطان في مناطق سورية يطلقون عليها اسم "باشان".

وتأسست الحركة عام 2025، وتتبنى خطابا دينيا قوميا يزعم وجود "حق تاريخي" لإسرائيل في مناطق واسعة من جنوبي سوريا، وتسعى إلى إقامة مستوطنات خلف خط فض الاشتباك.

وتحتل إسرائيل منذ عام 1967 معظم مساحة هضبة الجولان السورية.

وعقب سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر 2024، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو انهيار اتفاق فض الاشتباك الموقع عام 1974، واحتلت قواته المنطقة السورية العازلة ومواقع أخرى، بينها الجانب السوري من جبل الشيخ.

وتعد الأمم المتحدة الوجود الإسرائيلي في المنطقة العازلة انتهاكا لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974، وتطالب بانسحاب القوات الإسرائيلية منها.

ومنذ ذلك الحين، تنفذ القوات الإسرائيلية توغلات متكررة في مناطق جنوبي سوريا، تتخللها اعتقالات، ونصب حواجز، وتفتيش المارة، وتجريف أراض زراعية.

وتطالب دمشق بانسحاب إسرائيل من جميع الأراضي التي احتلتها منذ ديسمبر 2024، والعودة إلى تطبيق اتفاق فض الاشتباك لعام 1974.