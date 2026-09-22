فاديفول: الأمم المتحدة بحاجة إلى إصلاحات جذرية في ظل الحروب والأزمات

دعا وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، الأمم المتحدة إلى إجراء إصلاحات جذرية في ضوء الحروب والأزمات التي يشهدها العالم.

وعلى هامش المناقشات العامة في الجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك الأمريكية الواقعة على الساحل الشرقي للولايات المتحدة، قال الوزير الألماني، للصحفيين اليوم الثلاثاء: "هل نريد حقًا أن ندع القارب الذي نركبه أن ينقلب؟ أم نريد أن نوحد جهودنا ونغير مسارنا؟".

وانتقد فاديفول الوضع، قائلًا إن العالم "في حالة من التصعيد المستمر"، وإن الأمم المتحدة التي تتمثل مهمتها الرئيسية في الأصل في منع الصراعات، "تواجه ظروفًا بالغة الصعوبة".

ورأى فاديفول المنتمي إلى حزب المستشار فريدريش ميرتس، المسيحي الديمقراطي أن الأمم المتحدة يجب أن تصبح أكثر كفاءة.

وقال: "نحن بحاجة إلى أمم متحدة فاعلة تتصدى للقضايا العالمية الكبرى، وتؤدي دورًا في حل الصراعات، بدلًا من أن تقتصر مهمتها على إدارتها". وأضاف أن الأمم المتحدة بحاجة إلى "روح التجديد".

وطالب فاديفول، بأن يتولى الأمين العام الجديد للأمم المتحدة، أو الأمينة العامة الجديدة، قيادة عملية الإصلاح بحزم.

ومن المقرر أن يغادر السياسي البرتغالي أنطونيو جوتيريش منصبه كأمين عام للمنظمة الأممية في نهاية العام، بعد ولايتين قضاهما في هذا المنصب على مدار نحو عشرة أعوام.

ويتنافس حاليًا 8 مرشحين على منصب الأمين العام للأمم المتحدة، ولم يبرز حتى الآن أي من هؤلاء كمرشح أوفر حظًا للفوز بالمنصب.