 وزير الرياضة يهنئ منتخب الناشئين لكرة اليد بعد تتويجه ببطولة أفريقيا - بوابة الشروق
الثلاثاء 22 سبتمبر 2026 10:37 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد وضع قواعد قانونية وبرتوكولية لجولات المسئولين الرسمية؟

النتـائـج تصويت

وزير الرياضة يهنئ منتخب الناشئين لكرة اليد بعد تتويجه ببطولة أفريقيا

محمد ثابت
نشر في: الثلاثاء 22 سبتمبر 2026 - 10:14 م | آخر تحديث: الثلاثاء 22 سبتمبر 2026 - 10:15 م

هنأ جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، الاتحاد المصري لكرة اليد برئاسة خالد فتحي، وجميع لاعبي منتخب الناشئين، والأجهزة الفنية والطبية والإدارية، بمناسبة الفوز بلقب بطولة كأس الأمم الأفريقية للناشئين، التي استضافتها كوت ديفوار.

وحسم لاعبو المنتخب الوطني للناشئين مواليد 2008 اللقب، بعد فوز مستحق على المنتخب التونسي في المباراة النهائية بنتيجة 28-25.

وأشاد الوزير بالمستوى المميز الذي قدمه الفريق طوال منافسات البطولة، حيث خاض مشواره دون هزيمة، محققًا الفوز في جميع مبارياته، قبل أن يتوج باللقب على حساب تونس في اللقاء الختامي، مؤكدًا أن هذا الإنجاز جاء ثمرةً لمجهود كبير بذله اللاعبون والجهاز الفني خلال فترة الإعداد والمنافسات.

كما وجه جوهر نبيل تحية خاصة لمنتخب مواليد 2008، مؤكدًا أنه أحد المنتخبات المتميزة على مستوى مراحل الناشئين والشباب، لما يضمه من عناصر واعدة يُنتظر أن يكون لها دور بارز مع المنتخبات المصرية الأولى خلال الفترة المقبلة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك