الممرض علي محمد بعد مساعدته مريضًا مسنًا على الصلاة: لم أُرد أن أجعله يشعر بالعجز

روى الممرض علي محمد تفاصيل موقفه مع الراحل “عم محمد”، أحد المرضى المسنين داخل إحدى وحدات الرعاية المركزة، الذي ساعده الممرض على أداء الصلاة، عقب إصرار المريض على أن يكون إمامًا له، قائلاً إنه لم يعمل معه سوى في نوبة واحدة، وهي التي ظهر خلالها الفيديو المتداول للموقف، مؤكدًا أن تصويره لم يكن بهدف الشهرة.

وأضاف "محمد" عبر برنامج "من ماسبيرو" مع الإعلامي أحمد سمير، على القناة الأولى، أمس الاثنين، أنه نشر الفيديو على صفحته حتى يرى الناس كيف يجب أن يكون الممرض، وأن تكون لديه رحمة بالمريض.

وأشار إلى أن المريض أدى الصلاة كاملة وبشكل صحيح، مضيفًا أنه استأذنه لتصوير الموقف لتوثيق تحسن حالته الصحية، ليراها الطبيب الاستشاري وليرى زملائه الممرضين أنهم إذا وجدوا مريضًا مثله يرغب في الصلاة وحالتهم تسمح بذلك، فعليهم مساعدته.

وأكد على أنه لم يكن ليسمح للمريض بأداء الصلاة واقفًا إلا بعد التأكد من قدرته الصحية على ذلك، حيث كان يعلم أنه واعٍ وقادر على الوقوف والتحدث ومدرك لكل ما حوله، وبالتالي كان قادرًا تمامًا على أداء الصلاة واقفًا، قائلاً: “كان بإمكاني أن أطلب منه أن يصلي وهو على السرير، لكنه كان سيشعر بالعجز، وأنا لم أكن أريد أن أوصله إلى هذا الشعور”.

وكرمت النقابة العامة للتمريض، برئاسة الدكتورة كوثر محمود، نقيب عام التمريض، الممرض علي محمد، تقديرًا لموقفه الإنساني مع أحد المرضى المسنين داخل إحدى وحدات الرعاية المركزة، بعدما ساعده على أداء الصلاة، عقب إصرار المريض على أن يكون إمامًا له، في مشهد عكس جانبًا من رسالة مهنة التمريض وما تحمله من قيم الرحمة والرعاية والاهتمام بالمريض.

وأكدت "محمود" أن التعامل مع المريض لا يقتصر على تقديم العلاج وتنفيذ الإجراءات الطبية، وإنما يشمل كذلك مراعاة احتياجاته الإنسانية والنفسية، مع الالتزام بالضوابط المهنية والطبية المنظمة للعمل داخل المنشآت الصحية.