تامر أمين يدعو للتفكير في قرار منع تصوير المعلمين: لو الطالب استأذن وبموافقتهم إيه المانع؟

طرح الإعلامي تامر أمين تساؤلًا بشأن قرار منع الطلاب من تصوير المعلمين داخل المدارس، وذلك على خلفية واقعة طالب صور معلمته خلال شرحها داخل الفصل.

وقال "أمين" عبر برنامجه "آخر النهار"، على قناة النهار، أمس الاثنين، إنه قبل نحو يومين حدثت واقعة لطالب صور معلمته خلال شرحها في الفصل، موضحًا أن التصوير كان عاديًا ولم يكن بشكل مخل، وإنما كان الطالب يسجل ما تقوله المعلمة.

وأشار إلى أن إدارة المدرسة علمت بالواقعة، واستدعت الطالب وولي أمره في اليوم التالي، الذي اعتذر لإدارة المدرسة والمعلمة، وتقبلت المدرسة الاعتذار وانتهى الأمر.

وتطرق إلى قرار وزارة التربية والتعليم بمنع التصوير داخل المدارس تمامًا من جانب الطلاب، وأن أي طالب يصور معلمه يتم فصله لمدة عام من التعليم، مشيرًا إلى أن القرار قديم وليس صادرًا هذا العام، وإنما جرى التشديد عليه أمس.

وتابع: "النقطة اللي أدعو الوزير يسمع كلامي ده ويفكر فيه، هو إيه المشكلة إن الطالب يصور مدرسته أو مدرسته خلال الشرح داخل الفصل؟ ليه لا؟، طالما ده هيحصل بعلم المدرسة، إن الطالب يستأذن وبموافقتها، لو ده حصل إيه المانع إننا نسجل؟".

ورأى أن تسجيل شرح المعلم قد يكون دافعًا للطالب للعودة إلى شرحه والاستفادة منه، مؤكدًا أنه ليس ضد القرار، ولكنه يفكر في المصلحة العامة، وإذا كانت الأضرار أكثر فيتم المنع.

واستكمل أن هناك برامج تعليمية يظهر فيها المعلم عبر التلفزيون، ويشاهدها الطلاب للاستعانة بشرحه، متسائلًا عن إمكانية الاستفادة من تسجيل شرح المعلم داخل الفصل إذا كان ذلك يتم باحترام وبموافقته، معتبرًا أن الأمر قد يساعد على التحصيل، وربما يجعل الطالب أقل احتياجًا إلى الدرس الخصوصي، مضيفًا: "لكن لو يضر بالعملية التعليمية وبهيبة المدرسة ورأيتم إنه غلط براحتكم".

وأصدر محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، توجيهات مشددة لكل المدارس على مستوى الجمهورية بتطبيق عقوبة الفصل لمدة عام دراسي كامل لأي طالب يستخدم أي أداة من أدوات التصوير لتصوير المعلم داخل المدرسة، وذلك وفقًا للقرار الوزاري رقم ١٥٠ الصادر عام ٢٠٢٤ بشأن لائحة التحفيز والانضباط المدرسي.

وتضمن التوجيه أنه في حال استخدام الطالب أداة من أدوات التصوير لتصوير أحد المعلمين داخل حرم المدرسة بهدف الإساءة أو التنمر أو بهدف النشر على مواقع التواصل الاجتماعي، يُعرض الطالب للفصل من المدرسة لمدة عام دراسي كامل.

وتؤكد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن الحفاظ على هيبة وكرامة المعلم واحترامه، وتوفير بيئة تعليمية منضبطة داخل المؤسسة التعليمية، يمثلان ثوابت أساسية للعملية التعليمية.