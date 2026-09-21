وائل رياض: منتخب الشباب جاهز لانطلاق تصفيات شمال أفريقيا

أكد وائل رياض، المدير الفني لمنتخب مصر للشباب، جاهزية فريقه لخوض منافسات تصفيات شمال أفريقيا المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عامًا، مشددًا على أن المنتخب لن يدخر جهدًا من أجل تحقيق أهدافه وإسعاد الجماهير المصرية.

جاء ذلك خلال معسكر المنتخب الحالي في هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، استعدادًا لانطلاق التصفيات التي تستضيفها مصر.

وكان حمادة الشربيني، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على منتخب مواليد 2007، قد عقد جلسة مع اللاعبين والجهازين الفني والإداري والطبي، نقل خلالها دعم مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبوريدة، مؤكدًا الثقة في قدرة المنتخب على التأهل إلى كأس الأمم الأفريقية والمنافسة على الوصول إلى كأس العالم.

وطالب الشربيني اللاعبين ببذل أقصى جهد خلال منافسات التصفيات، مشيرًا إلى أن الجماهير المصرية ستقدم الدعم للمنتخب، كما أكد أن عددًا من عناصر الفريق يمتلكون خبرات سابقة مع المنتخبات الوطنية وخاضوا منافسات قوية.

من جانبه، أوضح وائل رياض أن المنتخب خاض 10 مباريات ودية دولية قوية خلال فترة الإعداد، مؤكدًا أن اتحاد الكرة وفر الدعم اللازم للفريق طوال المرحلة الماضية.

وشدد المدير الفني على أن جميع أفراد المنتخب لديهم إصرار كبير على تحقيق الأهداف المحددة، وتقديم مستويات تليق باسم الكرة المصرية خلال التصفيات.

كما أكد محمد هيثم، قائد منتخب الشباب، أن اللاعبين تعاهدوا على تحقيق التأهل إلى بطولة أمم أفريقيا، مشيرًا إلى وجود حالة من الانسجام بين اللاعبين والجهاز الفني لتحقيق الهدف المنشود.

ويستهل منتخب مصر للشباب مشواره في تصفيات شمال أفريقيا بمواجهة نظيره الليبي يوم الخميس المقبل، ضمن المنافسات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عامًا.