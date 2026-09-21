عضو بشعبة الزيوت: لا مؤشرات على زيادة جديدة في الأسعار حتى الآن

قال السيد بسيوني، عضو شعبة الزيوت باتحاد الصناعات، إن أسعار عبوات الزيت في السوق مستقرة عند مستوياتها الحالية، مشيرًا إلى عدم صدور أي قوائم أسعار جديدة منذ نحو 4 أشهر.

وأضاف، خلال مداخلة ببرنامج «الصورة مع لميس الحديدي» على قناة «النهار»، اليوم الاثنين، أنه لا توجد حتى الآن مؤشرات يمكن الاستناد إليها للقول بوجود زيادة جديدة في الأسعار أو استمرار مستوياتها الحالية.

وأشار إلى أن مصر تستورد ما بين 95% و98% من احتياجاتها من الزيوت من الخارج، نظرًا لعدم توافر نباتات زيتية بكميات كافية محليًا، موضحًا أن أسعار الزيوت المستوردة تتأثر بعدة عوامل، من بينها أسعار البورصة العالمية، وسعر الدولار الذي يتم السداد به، وتكاليف النقل واللوجستيات، سواء المتعلقة بالمراكب أو التخزين الداخلي.

وأوضح أن شركات الزيوت تعيد احتساب تكاليفها في نهاية كل شهر، وعلى أساسها تحدد إمكانية خفض الأسعار أو زيادتها.

ولفت إلى أن سعر عبوة الزيت الخليط كان قد تجاوز 105 جنيهات منذ نحو عام أو عامين، بينما انخفض حاليًا إلى نحو 85 جنيهًا للتر، نتيجة إعادة الشركات احتساب تكاليفها كلما استدعت الظروف ذلك.

وأضاف أن هناك تنسيقًا مع وزارة التموين، من خلال خطة وغرفة عمليات بالتعاون مع شركات الزيوت، لضمان توفير مخزون استراتيجي يكفي للتعامل مع الظروف والأزمات العالمية الحالية.

وأشار بسيوني إلى أن اجتماع إعادة احتساب تكاليف المنتجات يُعقد يوم 26 من كل شهر، مؤكدًا أن جميع زجاجات الزيت الخليط الموجودة في محال السوبر ماركت والسلاسل التجارية مدون عليها السعر الحالي.

وأوضح أنه في حال حدوث أي تحريك للأسعار، يتم تدوين السعر الجديد على العبوات، مع التزام التجار بالسعر المدون عليها.