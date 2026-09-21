مهرجان الجونة السينمائي يمنح منى زكي جائزة الإنجاز الإبداعي

أعلن مهرجان الجونة السينمائي تكريم الفنانة منى زكي بجائزة الإنجاز الإبداعي، خلال الدورة التاسعة التي تنطلق في 15 أكتوبر المقبل، احتفاءً بمسيرتها الفنية وإسهاماتها الممتدة في السينما المصرية والعربية.

وأوضح المهرجان، في بيان صحفي، أن منى زكي قدمت على مدار عقود مسيرة متنوعة في السينما والتلفزيون والمسرح، اتسمت بالفضول والشجاعة والرغبة في تقديم الشخصيات من زوايا مختلفة.

وأضاف أن الفنانة خاضت منذ بداياتها على خشبة المسرح وحتى أدوارها المتنوعة على الشاشة تجارب جديدة، واستكشفت الجوانب الإنسانية لشخصياتها، وواصلت تحدي نفسها مع كل دور.

وأكد المهرجان أن لكل حكاية وجهة نظر، مشيرًا إلى أن تكريم منى زكي يأتي احتفاءً بفنانة قدمت من خلال أعمالها العديد من وجهات النظر، وأسهمت مسيرتها في تشكيل الطريقة التي تُروى بها الحكايات المصرية والعربية وتُتذكر.