الشركة المنتجة لأغنية أنا لرامي صبري تكشف حقيقة استبعادها من فيلم ريد فلاج

أكدت شركة كاسيت ميديا، المنتجة لأغنية «أنا» لفنان رامي صبري، أن ما تم تداوله مؤخرًا بشأن استبعاد الأغنية من فيلم «ريد فلاج» غير صحيح، ولا يمت للحقيقة بصلة.

وأوضحت الشركة، في بيان اليوم الاثنين، أن أغنية «أنا» تم إنتاجها بالتعاون مع شركة بلاك جراوند، الشركة المنتجة لفيلم «ريد فلاج»، وذلك بموجب الاتفاق التعاقدي المبرم بين الطرفين، على أن تكون الأغنية هي الدعائية الرسمية للفيلم.

وأضافت أن التنسيق يجري حاليًا مع الفنان رامي صبري وشركة بلاي جراوند بشأن الموعد النهائي لطرح الأغنية، على أن يتم إصدارها خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأعربت الشركة، عن اعتزازها بالتعاون مجددًا مع الفنان رامي صبري، الذي يعد أحد أبرز نجوم الأغنية في الوطن العربي، وصاحب مجموعة من البصمات والعلامات الموسيقية البارزة في تاريخ الأغنية العربية.

ويأتي هذا التعاون للمرة الثانية بين «كاسيت ميديا» ورامي صبري، بعد النجاح الكبير الذي حققته أغنية «الحب عيبنا»، والتي لا تزال تحظى بتفاعل جماهيري واسع منذ طرحها.