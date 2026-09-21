منتخب مصر للناشئين يتأهل إلى نهائي أمم إفريقيا لكرة اليد

تأهل منتخب مصر للناشئين لكرة اليد تحت 18 عامًا إلى نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية، بعدما حقق فوزًا كبيرًا على نظيره المغربي بنتيجة 44-12، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين ضمن منافسات الدور نصف النهائي.

وقدم منتخب مصر عرضًا قويًا على مدار اللقاء، ليفرض سيطرته ويحسم بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية بفارق كبير من الأهداف، مواصلًا بذلك نتائجه المميزة في البطولة القارية.

وحقق منتخب الناشئين الفوز في جميع مبارياته بالبطولة، ليواصل مشواره نحو التتويج باللقب، حيث ينتظر في المباراة النهائية الفائز من مواجهة تونس وغينيا.

ويحظى منتخب مصر مواليد 2008 بدعم كبير من مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد، برئاسة الكابتن خالد فتحي، الذي يولي اهتمامًا خاصًا بمنتخبات المراحل السنية، من خلال توفير مقومات الإعداد والمنافسة، ضمن استراتيجية الاتحاد لإعداد جيل جديد قادر على مواصلة مسيرة الإنجازات المصرية في كرة اليد.

قائمة منتخب مصر

وتضم قائمة منتخب مصر للناشئين في بطولة إفريقيا لكرة اليد:

حراسة المرمى: إبراهيم محمد، عبد الملك محمود، محمد رامي.

الجناح الأيسر: أنس دعيس، ياسين أحمد فتحي.

الظهير الأيسر: محمود راضي، سيف الله عمرو، مؤمن النقيب.

صانع الألعاب: زين عبد الوارث، معاذ السيد.

الظهير الأيمن: ياسين سعد، محمد وليد الشيخ، يوسف عمرو.

الجناح الأيمن: حمزة سامي سيما، ياسين خالد حميدو.

لاعب الدائرة: عبد الرحمن بكر، أمير الشرقاوي، آدم جلال.