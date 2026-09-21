 نبيل فهمي يبحث مع الزياني أمن الملاحة في الخليج وتنسيق المواقف العربية بالأمم المتحدة - بوابة الشروق
الإثنين 21 سبتمبر 2026 10:09 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد وضع قواعد قانونية وبرتوكولية لجولات المسئولين الرسمية؟
النتـائـج تصويت

نبيل فهمي يبحث مع الزياني أمن الملاحة في الخليج وتنسيق المواقف العربية بالأمم المتحدة

ليلى محمد
نشر في: الإثنين 21 سبتمبر 2026 - 9:07 م | آخر تحديث: الإثنين 21 سبتمبر 2026 - 9:07 م

التقى نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الاثنين، الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، وزير خارجية مملكة البحرين، على هامش مشاركته في الشق رفيع المستوى للدورة (81) للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وتناول اللقاء تطورات الأوضاع في الخليج العربي، ولا سيما في مضيق هرمز، حيث أكد فهمي أهمية الحفاظ على حرية الملاحة الدولية وفقًا للقانون الدولي، لما لها من انعكاسات مباشرة على أمن المنطقة والاقتصاد العالمي، مجددًا تضامن الجامعة الكامل مع البحرين ودول الخليج العربية في صون أمنها وسيادتها وسلامة منشآتها الحيوية.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول تنسيق المواقف العربية إزاء القضايا المطروحة على الجمعية العامة خلال دورتها الحالية، لا سيما من خلال الاجتماعات الوزارية المقررة للجامعة العربية، وكذلك الاجتماعات المشتركة بين الجامعة ومنظمة التعاون الإسلامي.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك