عبد العاطي لنظيره الكيني: نتمسك بروح التوافق والأخوة لاستعادة شمولية مبادرة حوض النيل ونرفض الإجراءات الأحادية

التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الاثنين، الدكتور موساليا مودافادي، رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين في كينيا، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث بحثا سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والتنسيق بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وقال السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن عبد العاطي جدد حرص مصر على مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية والارتقاء بمسارات التعاون السياسي والاقتصادي والتنموي، مشددًا على أهمية البناء على مخرجات زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى نيروبي في مايو الماضي، بما يحقق المصالح المشتركة، لا سيما عقد اجتماعات اللجنة المشتركة في أقرب وقت.

واستعرض عبد العاطي التحضيرات الجارية لاستضافة مصر منتدى العلمين أفريقيا، المقرر عقده خلال الفترة من 2 إلى 4 أكتوبر 2026، على هامش الاجتماع التنسيقي الثامن للاتحاد الإفريقي منتصف العام، وما يمثله المنتدى من منصة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين دول القارة ودعم جهود التكامل الإقليمي.

وأكد وزير الخارجية أهمية التعاون والتكامل في نهر النيل لتحقيق المنفعة المشتركة والمصالح المتبادلة، مشددًا على أهمية التمسك بروح التوافق والأخوة لاستعادة الشمولية في مبادرة حوض النيل، ورفض الإجراءات الأحادية.

ورحب عبد العاطي بالتطورات الإيجابية في العملية التشاورية لمبادرة حوض النيل «NBI» لاستعادة الشمولية، وفقًا للقانون الدولي، بما يحقق المنفعة المتبادلة لجميع دول حوض النيل.

كما تبادل الجانبان الرؤى بشأن تطورات الأوضاع في منطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر، وبحثا سبل تعزيز التنسيق إزاء التحديات التي تشهدها القارة الإفريقية.

واتفق الجانبان على تعزيز التنسيق بين البلدين بشأن مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الدولية والإقليمية.