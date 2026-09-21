تركيا: نطالب واشنطن بالضغط على إسرائيل لإنهاء سياساتها التي تضر بالسلام والاستقرار

صرح وزير الخارجية التركي هاكان فيدان بأن بلاده تتطلع إلى استخدام الولايات المتحدة نفوذها على إسرائيل لإنهاء سياساتها التي تضر بالسلام والاستقرار الإقليمي والعالمي.

جاء ذلك في كلمة ألقاها فيدان، الاثنين، خلال ندوة بعنوان «العلاقات التركية الأمريكية مع دخول الذكرى المئوية»، نظمتها دائرة الاتصال في الرئاسة التركية بمدينة نيويورك.

وأشار فيدان إلى أن اقتراب العلاقات الدبلوماسية بين تركيا والولايات المتحدة من عامها المئة يمثل فرصة لتقييم ما حققته الشراكة بين البلدين، وما يمكن أن تحققه مستقبلًا.

وقال: «علاقتنا أثبتت قيمتها الدائمة مع مرور الوقت. فقد أصبحت دولتان متباعدتان جغرافيًا شريكين وحليفين لهما تأثير يتجاوز حدودنا بكثير. واستمرت علاقتنا رغم الخلافات والأزمات والتغيرات الدراماتيكية في النظام الدولي».

وأضاف أن البلدين تمكنا من تجاوز التحديات لإدراكهما القيمة الحيوية للشراكة بينهما.

وأوضح فيدان أن العلاقات التركية الأمريكية تشهد حاليًا زخمًا قويًا ومتجددًا، مشيرًا إلى أن «العلاقة الاستثنائية بين الرئيس (رجب طيب) أردوغان والرئيس (الأمريكي) دونالد ترامب تؤدي دورًا مركزيًا في هذا التطور».

وأكد ضرورة تحويل هذا الزخم إلى مكاسب ملموسة، ليس فقط للبلدين، بل أيضًا للحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة، والعمل على إضفاء طابع مؤسسي على التعاون بينهما.

وقال فيدان: «مع دخولنا القرن الثاني من علاقاتنا الدبلوماسية، نحن مصممون على تحقيق الإمكانات الكاملة لتعاوننا وحل القضايا التي تشكل عائقًا أمامه. ولهذا نحتاج إلى تقييم الوضع الذي وصلنا إليه، وتحديد أهداف واضحة لما يمكننا تحقيقه معًا».

وأشار إلى أن النظام الدولي يشهد أحد أعمق التحولات، لافتًا إلى تغير موازين القوى عالميًا، وتصاعد المنافسة الاقتصادية، وإعادة التكنولوجيا تشكيل العالم المعروف.

وأضاف أن مؤسسات الأمن والحوكمة العالمية تواجه صعوبات في الاستجابة لهذه التطورات، وقال: «الصراعات التي لم تُحل تؤثر على مناطق أخرى عبر أسعار الطاقة والهجرة والتجارة والإرهاب والأمن الغذائي. ومواجهة هذه التحديات تتطلب شراكة فعالة ومسؤولية مشتركة».

وتابع: «تركيا والولايات المتحدة تمتلكان الخبرة والقدرة والوصول الدبلوماسي، والأهم الإرادة السياسية، للرد معًا على كل هذه الأزمات».

ولفت فيدان إلى أن زيارة الرئيس أردوغان إلى واشنطن عام 2025، وزيارة الرئيس ترامب إلى أنقرة في يوليو من العام نفسه، أظهرتا التصميم المشترك على تطوير العلاقات الثنائية في جميع المجالات.

وتطرق فيدان إلى الحرب الإيرانية والصراع في اليمن وسياسات إسرائيل وأفعالها المزعزعة للاستقرار في المنطقة، قائلًا: «هذه التهديدات تعزز بعضها بعضًا وتعرقل طريق الدبلوماسية. ومكافحتها تتطلب مسؤولية إقليمية فعالة وتعاونًا وثيقًا مع الولايات المتحدة».

وتابع: «وننتظر خصوصًا من الولايات المتحدة استخدام نفوذها على إسرائيل بشكل أكبر لإنهاء سياساتها التي تضر بالسلام والاستقرار الإقليمي والعالمي».