رويترز: العليمي طلب من ترامب دعما أمريكيا للحكومة اليمنية في مواجهة الحوثيين



أفادت وكالة «رويترز» نقلًا عن مصادر، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تحدث أمس، هاتفيًا مع رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي.

وأشارت المصادر إلى أن الرئيس اليمني طلب دعمًا أمريكيًا للحكومة في مواجهة الحوثيين، فيما لم يتعهد ترامب بتقديم دعم عسكري.

ويسعى مقاتلو جماعة الحوثي اليمنية إلى السيطرة على مرتفعات استراتيجية بهدف عزل ساحل البحر الأحمر عن المناطق المتبقية الخاضعة لسيطرة القوات المدعومة من السعودية، وذلك بعد تقرير أفاد بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ألغى في اللحظة الأخيرة ضربات كانت الولايات المتحدة تعتزم ‌شنها على الجماعة.

وأدى التقدم السريع الذي حققته الجماعة المدعومة من إيران خلال الشهر الجاري، إلى توسيع نطاق الصراع الدائر في الشرق الأوسط ليشمل جبهة جديدة، كما زاد من التهديدات التي تحيق بإمدادات الطاقة العالمية.

وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» أن إدارة ترامب كانت تستعد أمس الأحد، لشن غارات جوية على الحوثيين بعد مناشدات جديدة، لكنها قالت إن ترامب ألغى الضربات في اللحظة الأخيرة، بينما كانت القوات تحمل القنابل على الطائرات.

ويشكل ‌تصاعد القتال ⁠بين السعودية والحوثيين معضلة جديدة بالنسبة لترامب، إذا يضعه تحت ضغط لمساعدة السعودية، الحليفة الوثيقة لواشنطن، لكنه يحرص في الوقت نفسه على عدم توسيع نطاق الحرب التي بدأها على إيران في فبراير ضد إيران، والتي لا تحظى بتأييد كبير من الرأي العام الأمريكي.

وقصفت الولايات المتحدة في بداية عام 2025 جماعة الحوثي لمدة شهرين، غير أن ترامب أوقف تلك الضربات بعد التوصل إلى وقف لإطلاق النار مع الجماعة، وظل بعيدا عن الصراع منذ ذلك الحين.