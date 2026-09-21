- متوسط سعر الغالون ارتفع 50 بالمئة منذ اندلاع الحرب على إيران

ارتفع متوسط سعر غالون البنزين في الولايات المتحدة الأمريكية، الاثنين، إلى أكثر من 4.47 دولارات، إثر تداعيات الحرب على إيران.

وأعلنت الجمعية الأمريكية للسيارات، في بيانات إحصائية، أن متوسط سعر الغالون (3.7 لترات) من البنزين ارتفع من 2.98 دولار قبل بداية الحرب على إيران إلى 4.47 دولارات، بزيادة بنحو 50 بالمئة.

وتأتي هذه القفزة في الأسعار في ظل ارتفاع أسعار الطاقة العالمية بسبب تضرر الإمدادات، مع استمرار إغلاق مضيق هرمز واضطراب مضيق باب المندب.

وفي 28 فبراير الماضي بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربًا على إيران خلفت آلاف القتلى، فيما ردت طهران بهجمات على إسرائيل وقواعد أمريكية في دول المنطقة.

ويهدد ارتفاع كلفة البنزين بارتفاع أسعار السلع في الولايات المتحدة، مقتربا من أعلى مستوياته منذ أزمة الوقود في 2022، حيث سجل آنذاك 5.01 دولارات للغالون مدفوعا بارتفاع أسعار النفط واضطراب إمدادات الطاقة عقب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.

كما سجلت أسعار الديزل في الولايات المتحدة مستوى قياسيا جديدا بلغ 6.51 دولارات للغالون للمرة الأولى.

وحتى 7 سبتمبر الجاري، كان متوسط سعر الغالون 5.96 دولارات.

وسجلت بعض الولايات أسعارا مرتفعة للديزل مثل كاليفورنيا، حيث تجاوز السعر 8 دولارات للغالون، وهاواي بأكثر من 7 دولارات، وميشيغان نحو 6.5 دولارات.

ويُستخدم الديزل في معظم الأنشطة الاقتصادية العالمية، فهو الوقود للشاحنات والقطارات والسفن ضمن سلاسل التوريد، فضلا عن دوره في قطاع الزراعة، ما يتسبب في زيادة أسعار النقل، ومن ثم السلع.

وتشهد الأسواق العالمية تقلبات كبيرة نتيجة الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، التي ساهمت في ارتفاع أسعار النفط ومستويات التضخم، فضلا عن تباطؤ معدلات النمو.

كما أدى ارتفاع أسعار الوقود إلى ظهور احتجاجات في عدد من الدول مثل البرتغال وسوريا وإندونيسيا وغواتيمالا.