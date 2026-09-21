هيئة بريطانية: إصابة فردين من طاقم ناقلة نفط استُهدفت بمضيق هرمز

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- هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية قالت إن الناقلة واصلت رحلتها وإن التحقيق جار في الحادثة

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، الاثنين، إصابة فردين من طاقم ناقلة نفط استُهدفت بقذيفة مجهولة المصدر أثناء عبورها مضيق هرمز.

وقالت الهيئة في بيان، إنها "تلقت بلاغا عن حادث يتعلق بسفينة كانت تعبر مضيق هرمز".

وأضافت أن السلطات العسكرية المنظمة (لم تحدد هويتها) أبلغتها بأن ناقلة نفط كانت في رحلة دخول (قادمة) تعرضت لضربة بقذيفة مجهولة المصدر.

وأوضحت أن الحادث أسفر عن إصابة فردين من طاقم الناقلة بجروح طفيفة، وأن السفينة تواصل رحلتها إلى ميناء الوصول التالي (لم تذكر) بقوتها الذاتية.

ولفتت الهيئة إلى أنه "لم يُبلغ عن أي تأثير بيئي حتى الآن"، ونصحت السفن بالمرور بحذر وإبلاغها عن "أي نشاط مشبوه".

وأشارت إلى أن السلطات تحقق في الحادث، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وتتبادل الولايات المتحدة وإيران هجمات عسكرية، في ظل انسداد مسار المفاوضات بينهما جراء خلافات بشأن الملاحة في مضيق هرمز الاستراتيجي لإمدادات الطاقة والسلع.

وفي 28 فبراير الماضي شنت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران، خلفت آلاف القتلى، فيما ردت طهران بهجمات على إسرائيل ومواقع أمريكية في دول المنطقة.