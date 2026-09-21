ترامب: يجب إنهاء الحرب السخيفة بين روسيا وأوكرانيا

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، واصفًا إياها بـ«الحرب السخيفة».

وقال في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «تروث سوشيال»، إن «روسيا فقدت السيطرة على صناعة الديزل لديها بسبب حربها مع أوكرانيا».

وأشار إلى أن «الحرب تسببت في تدمير عدد كبير من مصافي الديزل التابعة لروسيا، وهي الآن خارج الخدمة، ولو مؤقتًا».

وأضاف: «يجب وضع حد لهذه الحرب العبثية التي لا تنتهي مع أوكرانيا. العالم بأسره يعاني، إذ يُقتل 25 ألف شخص، معظمهم من الجنود، شهريًا. يا للعار!».

وضغط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، خلال مكالمة هاتفية جرت يوم الأحد، لحث كييف على وقف ضرباتها ضد مصافي النفط الروسية، وذلك بسبب مخاوف من أن تؤدي هذه الهجمات إلى تفاقم النقص العالمي في وقود الديزل ورفع الأسعار، وفقًا لأشخاص مطلعين على تفاصيل المكالمة.

وصرّح مسئول أوكراني رفيع المستوى شارك في المكالمة لصحيفة «فاينانشال تايمز» بأن الرسالة الرئيسية للرئيس الأمريكي تمحورت حول «الديزل، الديزل... الديزل»، إذ حث زيلينسكي على إصدار أوامر للجيش بوقف هجمات الطائرات المسيرة والصواريخ.

كما ذكر مسئول أوكراني آخر مطلع على المكالمة أن ترامب شدد على قلقه البالغ إزاء ارتفاع أسعار الديزل، وأعرب عن رغبته في ضمان وصول الإمدادات الروسية إلى السوق العالمية للمساعدة على تخفيف حدة الأزمة.

وفي أعقاب المكالمة، صرّح زيلينسكي بأنها كانت «محادثة مهمة»، مشيرًا إلى أن اجتماعه المرتقب مع ترامب على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع «قد يُحدث تغييرات كبيرة». وأفاد مكتبه بأن الاجتماع من المتوقع أن يُعقد يوم الثلاثاء.

وقال زيلينسكي «هناك زخم دبلوماسي»، دون الخوض في مزيد من التفاصيل.

وجاءت المكالمة بعد ساعات من شن أوكرانيا هجومًا على موسكو -وصفته السلطات الروسية بأنه الأكبر من نوعه بطائرات مسيرة على العاصمة؛ ما أسفر عن اندلاع حريق في مصفاة نفط رئيسية، ومقتل شخصين على الأقل وإصابة 20 آخرين.

وقال عمدة موسكو، سيرجي سوبيانين إن الدفاعات الجوية أسقطت 450 طائرة مسيرة أثناء اقترابها من العاصمة.

وفي المقابل، واصلت روسيا شن هجمات دامية بالصواريخ والطائرات المسيرة على أهداف أوكرانية، مستهدفةً البنية التحتية للطاقة ومحطات الوقود والمستودعات التجارية ومنشآت أخرى.