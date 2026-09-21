الدفاع السورية تحقق في أسباب الانفجار بأحد مخازن السلاح في ريف حلب

أكدت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع السورية وقوع انفجار في أحد مواقع ‌‏الجيش العربي السوري في محيط بلدة العيس جنوب حلب، موضحة أن الأضرار ‌‏اقتصرت على المادية، دون تسجيل خسائر بشرية.‏

وذكرت في تصريحات لوكالة الأنباء السورية، اليوم الاثنين، أن الشرطة العسكرية انتشرت في المنطقة لتأمينها بالتعاون مع الجهات ‌‏المختصة، فيما بدأت وحدات الهندسة العسكرية أعمال تأمين الموقع والمناطق ‌‏المحيطة به.‏

وأوضحت أن الجهات المختصة في وزارة الدفاع تتابع التحقيق في أسباب الانفجارات التي شهدتها بعض المواقع العسكرية، والتي كان آخرها انفجار في أحد مخازن السلاح قرب بلدة العيس جنوب حلب، مؤكدة أنها ستعلن ما تتوصل إليه التحقيقات من معلومات مؤكدة بما لا يخلّ بسيرها أو يضرّ بأمنها، قريبًا.

وشددت الوزارة على أن حماية العسكريين والمدنيين، وكشف الحقائق وتحديد المسئوليات، تأتي في مقدمة أولوياتها، وأنها ستتخذ الإجراءات اللازمة بناءً على نتائج التحقيقات، بما يحفظ سلامة الأفراد والمواقع ويمنع تكرار هذه الحوادث.

في المقابل، بدأت فرق وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث عمليات البحث وتفقد الأماكن ‏المحيطة ‌‏بموقع انفجار مستودع للذخيرة في منطقة العيس بريف حلب الجنوبي، ‏للتأكد من عدم ‌‏وجود إصابات أخرى جراء الحادث الذي أسفر عن أربعة ‏مصابين. ‏

وقال الدفاع المدني عبر قناته على «تلجرام» إن فرق إزالة مخلفات الحرب ومكافحة ‌‏‌‏الألغام في الوزارة، باشرت بالتعاون مع الفرق الهندسية في وزارة الدفاع، أعمال مسح ‌‏‌‏الموقع وتأمينه وتفتيش المنازل والمناطق المحيطة، للتأكد من خلوها من أي أجسام ‌‏أو ‏مخلفات خطرة.‏

- أربعة مصابين وإخلاء ثلاث عائلات

وكان الدفاع المدني أعلن إصابة أربعة أشخاص جراء الانفجار، بينهم مدني أصيب ‌‏‌‏بشظايا، وشخصان تعرضا لضيق تنفس مؤقت، فيما أصيب الرابع في حادث سير ‌‏‌‏أثناء محاولته الابتعاد عن المنطقة، لافتًا إلى نقلهم للمشافي وإخلاء ثلاث ‏عائلات ‌‏من محيط الموقع. ‏

وقال قائد عمليات حلب في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث فيصل محمد علي، في ‌‏‌‏تصريح لـ سانا: إن استمرار الانفجارات عرقل وصول فرق الإسعاف والإنقاذ، قبل أن ‌‏‌‏تتمكن فرق الدفاع المدني من دخول المنطقة وإجلاء المصابين الأربعة.‏

استنفار وإغلاق للطرق

وكانت قيادة الأمن الداخلي في محافظة حلب استنفرت كوادرها، وأغلقت طريق حلب–‌‏دمشق ‏والطرق المؤدية إلى موقع الانفجارات جنوب المحافظة، حرصًا على سلامة ‌‏الأهالي، ‏وإفساح المجال أمام فرق الإسعاف والدفاع المدني والجهات المختصة.‏

ودعا محافظ حلب عزام الغريب السكان إلى عدم مغادرة منازلهم أو التوجه إلى موقع ‌‏‌‌‏الانفجارات والتجمع بالقرب منه، ‏لافتًا إلى أن فرق وزارتي الدفاع والطوارئ تعمل منذ ‌‏ساعات الصباح في الموقع بشكل تدريجي وحذر، نظرًا إلى احتمال وجود مخاطر أو ‌‏انفجارات أخرى، حرصًا على سلامة الجميع.‏

تحذيرات من الذخائر غير المنفجرة

وجددت وزارة الطوارئ دعوتها الأهالي إلى عدم الاقتراب من موقع الحادث أو العبث ‌‏‌‏‌‏بأي أجسام مشبوهة، والابتعاد عن المنطقة إلى حين انتهاء الفرق المختصة من ‌‏‌‏‌‏أعمال المسح والتأمين بشكل كامل، ولا سيما أن المنطقة لا تزال تشهد سماع أصوات ‌‏‌‏‌‏انفجارات، حفاظًا على سلامتهم ومنع وقوع حوادث إضافية.‏

وأكدت الوزارة أن توقف أصوات الانفجارات لا يعني بالضرورة انتهاء الخطر، ‌‏‌‏لاحتمال وجود ذخائر غير منفجرة أو أجسام خطرة وشظايا في الموقع والمناطق ‌‏‌‏المحيطة.‏