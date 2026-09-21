 اضطراب حركة الطيران بشمال المملكة المتحدة بسبب عطل فني - بوابة الشروق
الإثنين 21 سبتمبر 2026 2:17 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد وضع قواعد قانونية وبرتوكولية لجولات المسئولين الرسمية؟
النتـائـج تصويت

اضطراب حركة الطيران بشمال المملكة المتحدة بسبب عطل فني

لندن - أسوشيتد برس
نشر في: الإثنين 21 سبتمبر 2026 - 1:32 م | آخر تحديث: الإثنين 21 سبتمبر 2026 - 1:32 م

شهدت حركة الطيران من وإلى اسكتلندا وإيرلندا الشمالية وشمال إنجلترا، اضطرابا اليوم الاثنين؛ نتيجة لحدوث عطل فني.

وقالت هيئة الطيران الوطنية، في بيان، إن مهندسيها يواصلون التحقيق في الأمر بمركز بريستويك في اسكتلندا.

وأضافت أن المطارات بجنوب مانشستر بما في ذلك من وإلى لندن لم تتأثر بصورة كبيرة، على الرغم من أن الرحلات الجوية المتجهة شمالا والرحلات المغادرة من مطارات اسكتلندا تواجه حاليا بعض التأخير.

وقالت الهيئة، إن الاضطراب ليس له صلة بالعطل الذي أدى لإلغاء أكثر من 2000 رحلة من وإلى المملكة المتحدة منذ أسبوعين.

 

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك