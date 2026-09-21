الكرملين: روسيا تأمل في استئناف المحادثات الثلاثية بشأن أوكرانيا

قال المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، إن روسيا تأمل في استئناف المحادثات الثلاثية بشأن أوكرانيا.

وأضاف "بيسكوف"، خلال منتدى إعلامي نظمته منظمة وكالات أنباء آسيا والمحيط الهادئ: "نأمل أن نتوصل في النهاية إلى استئناف المحادثات الثلاثية، وأن نقوم بمحاولة أخرى لتحقيق أهدافنا عبر الوسائل السلمية"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأشار بيسكوف، إلى أنه لا يوجد حاليا أي تقدم بشأن استئناف المحادثات الثلاثية حول أوكرانيا.

وأوضح بيسكوف، أن "كل حروب المعلومات هذه وحالات الأخبار الزائفة لن تنتهي بسرعة؛ فهي ستزداد تعقيدا وتطورا، وبالتالي سيتطلب الأمر جهودا هائلة من وكالات الأنباء حول العالم لمواجهتها، وللحفاظ وسط تدفقات المعلومات المشبوهة هذه على نهج مهني والالتزام بأعلى معايير الدقة في نقل الحقائق".

وأكد أن روسيا تواصل عمليتها الخاصة لتحقيق أهدافها، قائلا: "نحن نواصل العملية الخاصة، أي عملنا العسكري، لتحقيق الأهداف المحددة".

وقال بيسكوف إن "العالم بأسره يمر حاليا بمرحلة صعبة للغاية، إنها فترة تحول في الاقتصاد العالمي والسياسة العالمية ونظام العلاقات الدولية، وبالطبع في المشهد الإعلامي العالمي".

وأوضح: "تواجه وكالات الأنباء العالمية تحديات غير مسبوقة".

ووفقا لبيسكوف، "تنبع هذه التحديات من ناحية من الوتيرة المتسارعة للتطور التكنولوجي، ومن ناحية أخرى، من تبعات التحولات الدولية".