مرصد الأزهر يدين اقتحام ساحات حائط البراق في المسجد الأقصى بحضور نتنياهو وزوجته

أدان مرصد الأزهر لمكافحة التطرف اقتحام عشرات الآلاف من المستوطنين ساحة حائط البراق غربي المسجد الأقصى المبارك، لأداء طقوس تلمودية عشية ما يُسمى بـ"عيد الغفران"، بحضور رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وزوجته.

وأشار في بيان أصدره إلى أن هذا الانتهاك الصارخ متزامنًا مع سابقة تاريخية سجلتها بيانات منظمة "بيدينو من أجل جبل الهيكل"، حيث أفادت باقتحام نحو 69 ألف صهيوني المسجد الأقصى خلال العام العبري الممتد بين سبتمبر 2025 وسبتمبر 2026، رغم إغلاق الأقصى أمام المستوطنين لمدة 134 يومًا، بسبب أيام السبت والأعياد الإسلامية والإغلاقات الأمنية.

وأضاف أن دلالة الأرقام لا تقف عند الزيادة العددية؛ حيث تحدثت المنظمة المتطرفة صراحةً عن تنامي الارتباط الصهيوني بالمسجد الأقصى المبارك، في إطار تصورهم له باعتباره موقعًا لإقامة الهيكل المزعوم.



وتابع: "هذا يفسر تصاعد محاولات تكثيف الحضور داخل المسجد الأقصى وتوسيع نطاقه زمنيًا واجتماعيًا، ضمن خطط ترسيخ تقسيم المسجد المبارك وفرض التصورات الصهيونية على حساب هويته الإسلامية".