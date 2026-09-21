الحكم بسجن 5 قادة عسكريين سابقين في كوريا الجنوبية على خلفية الأحكام العرفية

أدانت محكمة في كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، خمسة قادة عسكريين سابقين لتورطهم في واقعة فرض الأحكام العرفية 2024، وقضت بسجنهم.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الكورية، أن محكمة سول الجزئية المركزية قضت بسجن قائد وحدة مكافحة التجسس بالجيش يو ان هيونج 18 عاما على خلفية دوره في التمرد وإساءة استخدام السلطة وعرقلة ممارسة الحقوق، على الرغم من أن الإدعاء طالب بتوقيع عقوبة السجن لمدة 30 عاما.

وقالت المحكمة، إن يو سعى لاعتقال نحو 12 سياسيا، بينهم زعيم الحزب الديمقراطي حين ذاك لي جاي ميونج، بعدما أعلن الرئيس السابق يون سوك يول الأحكام العرفية.

كما قضت المحكمة بسجن الرئيس السابق لقيادة الدفاع بالعاصمة لي جين وو لمدة 15 عاما، بعد إدانته بإصدار الأوامر لقوات القيادة بالانتشار في الجمعية الوطنية بعد الاعلان عن الأحكام العرفية.

كما قضت المحكمة بسجن قائد وحدة الاستخبارات السابقة بالجيش مون سانج هو بالسجن 12 عاما لتورطه في التخطيط للإعلان عن الأحكام العرفية وإرسال قوات إلى لجنة الانتخابات الوطنية، في حين صدر حكم بسجن رئيس هيئة الاركان السابق بارك ان سو لمدة عشرة أعوام.

وصدر حكم بسجن قائد العمليات الخاصة السابق كواك جونج جيون لمدة تسعة أعوام بعد إدانته بإرسال قوات إلى الجمعية الوطنية ومقر الحزب الديمقراطي.