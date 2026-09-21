إقليم كردستان العراق يعلن توحيد قوات البيشمركة تحت مظلة وزارة البيشمركة

أُعلن رسميًا في إقليم كردستان العراق، اليوم الاثنين، توحيد جميع قوات البيشمركة الكردية في الإقليم بمؤسسة رسمية واحدة، ولن تبقى أية قوات للبيشمركة خارج إطار وزارة البيشمركة الكردية.

وأقيم في محافظة أربيل احتفال حضره نيجيرفان بارزاني رئيس إقليم كردستان، ومسرور بارزاني رئيس حكومة الإقليم، والفريق الأول الركن عبد الأمير الشمري مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة العراقية، وحشد كبير من قيادات البيشمركة وكبار المسئولين الكرد.

وقال نيجيرفان بارزاني، في كلمة خلال الاحتفالية: "لن تبقى أي قوات للبيشمركة خارج وزارة البيشمركة الكردية، وهو بداية لمرحلة جديدة، وننسق مع القوات العراقية لمكافحة الإرهاب".

وأضاف: "تبدأ اليوم مسؤولية جديدة لقوات البيشمركة، وأن تكون المرحلة المقبلة هي للدفاع عن البلاد".

وبدوره، أكد رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، في كلمة له: "بعد عمل طويل استطعنا أن نصل إلى هذا اليوم لتوحيد قوات البيشمركة، وسنعمل على تقوية قوات البيشمركة لحماية البلاد والتنسيق المشترك بين البيشمركة والجيش العراقي".

وذكر أن قوات البيشمركة "هي جزء من منظومة الدفاع العراقية، وهي قوات دستورية، وسنعمل على تطويرها وتقويتها من أجل الدفاع عن البلاد".