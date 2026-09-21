هيئة الأركان الإيرانية تتوعد الولايات المتحدة وإسرائيل بمزيد من الهزائم

قالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية ومقر القيادة المركزية «خاتم الأنبياء» إن القوات المسلحة ستواصل مواجهة ما وصفته بـ«المعتدين والمتآمرين على الأمة الإيرانية»، ولا سيما الولايات المتحدة وإسرائيل وحلفائهما.

جاء ذلك في بيان بمناسبة «أسبوع الدفاع المقدس»، الذي تحيي خلاله إيران ذكرى الحرب العراقية الإيرانية، بحسب ما نشرته وكالة أنباء الطلبة الإيرانية «إيسنا»، صباح الاثنين.

وقال البيان، إن إيران تمكنت خلال الحرب التي استمرت ثماني سنوات من مواجهة العدوان العراقي، إلى جانب الضغوط السياسية والأمنية والاقتصادية التي مارستها القوى الكبرى، مضيفًا أن التجربة أسهمت في تطوير القدرات الدفاعية والصناعات العسكرية الإيرانية.

وأشار البيان إلى أن القوات المسلحة الإيرانية تعتمد حاليًا على ما وصفه بـ«القدرات المحلية والاكتفاء الذاتي الاستراتيجي» في الصناعات الدفاعية والتقنيات العسكرية، معتبرًا أن هذه القدرات أسهمت في تغيير معادلات الأمن في المنطقة.

وبحسب البيان، ألحقت القوات الإيرانية أضرارًا بالبنية التحتية العسكرية والأمنية والمصالح الاستراتيجية للولايات المتحدة وإسرائيل في غرب آسيا، وأنها فرضت ترتيبات جديدة بشأن مضيق هرمز.

واختتمت هيئة الأركان بيانها بالتأكيد على أن إيران ستواصل مواجهة ما وصفته بالضغوط العسكرية والاقتصادية والإعلامية، متعهدة بإلحاق «هزائم أخرى» بخصومها.