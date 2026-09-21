أعلنت إدارة مهرجان "VS-FILM" للأفلام القصيرة جدا عن تكريم الفنان أحمد بدير خلال حفل افتتاح دورته الثالثة، والمقرر انطلاقها في 28 أكتوبر المقبل بمحافظة السويس.

يأتي تكريم بدير تقديرا لمسيرته الفنية الممتدة لأكثر من خمسة عقود، والتي أثرى خلالها السينما والمسرح والتليفزيون والإذاعة بأكثر من 300 عمل فني؛ تنقل خلالها بين مختلف القوالب والشخصيات، وبين الكوميديا والتراجيديا والميلودراما والدراما، ليصبح واحدا من الفنانين الذين ارتبطت أعمالهم بذاكرة ووجدان الجمهور المصري والعربي عبر أجيال متعاقبة.

ويعد الفنان أحمد بدير واحدا من أبرز نجوم الفن المصري الذين جمعوا بين الموهبة والتنوع والاستمرارية، حيث بدأ مشواره في سبعينيات القرن الماضي، ونجح على مدار أكثر من 55 عاما في تقديم شخصيات مختلفة تركت أثرا واضحا في السينما والمسرح والدراما التليفزيونية والإذاعة.

ولا تقتصر أهمية تجربة أحمد بدير على حجم أعماله وتنوعها، وإنما تمتد إلى قدرته على تقديم الشخصيات بتفاصيلها الإنسانية، وإضفاء خصوصية على أدواره جعلت عددا كبيرا منها حاضرا في ذاكرة المشاهد العربي.

يكتسب تكريم الفنان الكبير خصوصية إضافية من ارتباط تجربته بالفعل بفكرة الفيلم القصير، من خلال مشاركته في عدد من التجارب السينمائية القصيرة، بما يجعل الاحتفاء به متسقا مع توجه المهرجان في دعم هذا النوع من السينما، والاحتفاء بالفنانين أصحاب التجارب المتنوعة والمؤثرة.

من جهته، عبر الفنان أحمد بدير عن اعتزازه بتكريم مهرجان "VS-FILM" له، مؤكدا تقديره لإدارة المهرجان لتكريمه في دورته الثالثة، وقال إن ما يزيد من قيمة التكريم بالنسبة له أنه يأتي من مهرجان متخصص في الأفلام القصيرة جدا، ويقام على أرض محافظة السويس الباسلة.

وأشار إلى أنه خاض أكثر من تجربة في مجال الأفلام القصيرة، ويعتز بشكل خاص بمشاركته في فيلم "موعد حياة"، الذي حصل من خلاله على جائزة أفضل ممثل من المهرجان السينمائي الأورو إفريقي بمدينة تزنيت في المغرب قبل نحو ثلاثة أعوام.

ومن المقرر أن يتضمن برنامج المهرجان لقاء مفتوحا مع الفنان أحمد بدير، يلتقي خلاله بشباب وصناع الأفلام المشاركين في الدورة، للحديث عن تجربته الفنية ورحلته الطويلة في السينما والمسرح والدراما، وما اكتسبه من خبرات خلال أكثر من خمسة عقود من العمل الفني، بما يتيح للأجيال الجديدة الاستفادة من تجربة أحد أبرز نجوم الفن المصري.

من جانبه، أكد رئيس المهرجان، الدكتور أسامة أبو نار، أن إدارة المهرجان تحرص على تكريم القامات الفنية التي أسهمت في إثراء الحركة الفنية المصرية والعربية، وتركت أعمالا وشخصيات ما زالت حاضرة في وجدان الجمهور.

وتابع: "يفخر المهرجان بتكريم الفنان أحمد بدير صاحب القيمة الفنية الثرية، مشيرا إلى ما قدمه من أعمال متنوعة في السينما والتليفزيون والمسرح والإذاعة، وما حققه من حضور فني امتد عبر أجيال متعاقبة".

وأضاف أن "تكريم بدير يأتي أيضا في إطار اهتمام المهرجان بالاحتفاء بالتجارب الفنية التي تجمع بين التنوع والاستمرارية، وإتاحة الفرصة أمام الأجيال الجديدة للتعرف على مسيرة كبار الفنانين والاستفادة من تجاربهم وخبراتهم".

وفي سياق متصل، أكد زياد باسمير، المدير التنفيذي للمهرجان، أن برنامج تكريمات الدورة الثالثة يضم عددا من الأسماء الفنية الكبيرة التي أسهمت في تشكيل الوجدان العربي من المحيط إلى الخليج، موضحا أن المهرجان يحرص على تقديم نماذج فنية صاحبة تجارب ثرية للأجيال الجديدة من صناع السينما.

وأشار باسمير إلى أن تكريم أحمد بدير يمثل تقديرا لمسيرة فنان حرص طوال مشواره على التنوع في أدواره وأعماله، وقدم تجربة فنية امتدت عبر أجيال، وحافظت على حضورها لدى الجمهور، لافتا إلى أن وجوده بين شباب المهرجان يمثل فرصة مهمة للتواصل بين الأجيال ونقل الخبرة الفنية.