النائب حسام حسن: سائق النقل الذكي في واقعة فتاة التجمع مدان لحقه بالتوثيق لا النشر

قال النائب حسام حسن، عضو مجلس النواب، إن واقعة قيام سائق إحدى شركات النقل الذكي بتصوير ونشر واقعة فتاة بعد اعتراضه على تناولها "البيرة" داخل سيارته، تجعل السائق "مدانا"، وفق قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

وأضاف خلال برنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب، مساء الأحد، أن التفسير القانوني يتيح له التصوير بغرض التوثيق والتوجه للبلاغ لدى الجهات المعنية، ولكن ليس من حقه النشر.

ودعا إلى ضرورة دراسة الدوافع التي تدفع المجتمع للجوء إلى هذا السلوك، مشيرا إلى أن "المجتمع يرى أن هناك استجابة أسرع على وسائل التواصل الاجتماعي".

وحذر في الوقت ذاته من أن تصوير الأشخاص ونشر المقاطع يخلق "محاكمة مجتمعية قبل أن يقول القضاء رأيه"، مؤكدا أن مصر مجتمع يحمي القانون ويصون الحريات.

وشدد على ضرورة نشر الوعي بضوابط النشر وحدوده في المشكلات الاجتماعية، مؤكدا رفضه لنشر فيديوهات "تخص الحياة الشخصية للمواطنين".

وأشاد بالمجهود الرائع المبذول من وزارة الداخلية في هذا الشأن، مؤكدا أن إحساس الناس بالعدالة الناجزة ومجهود وزارة الداخلية في تواجدها وسرعة تلاحمها مع المجتمع على منصات التواصل الاجتماعي جعلا المواطنين يلجأون إليها لثقتهم في إنفاذ القانون على الجميع.

وأوضح أن وزارة الداخلية أصبحت تتعامل مع هذه الوقائع كبلاغات، مشيرا إلى إمكانية التفكير في آلية جديدة كإنشاء "منصة رقمية" لمثل هذه الأمور تتبع وزارة الداخلية.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت، يوم الاثنين 14 سبتمبر، بلاغًا بقسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة من سائق سيارة تابعة لأحد تطبيقات النقل الذكي، مقيم بطوخ في القليوبية، وأفاد السائق، أنه أثناء استقلال السيدة الظاهرة في مقطع الفيديو، وبرفقتها شخص آخر، السيارة بدائرة القسم، قامت بتناول مواد كحولية داخل السيارة.

وأضاف السائق أنه اعترض على ذلك، وطلب منها النزول من السيارة وإلغاء الرحلة، وقام بتصويرها، إلا أنها تعدت عليه بالسب والضرب، وألقت زجاجة المواد الكحولية عليه، ومزقت ملابسه، وفقًا لما ورد في البلاغ.

وبالفحص، أمكن تحديد وضبط مرتكبة الواقعة، وهي مقيمة بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر، وبمواجهتها، أقرت، وفقًا لما أعلنته الأجهزة الأمنية، بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.