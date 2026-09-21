كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ظهور عدد من الأشخاص الملثمين بحوزتهم أسلحة نارية، أثناء استيقاف قائدي السيارات ومحاولة سرقتهم بالإكراه في الجيزة.

وقالت الداخلية في بيان لها، إنه بتاريخ 16 سبتمبر الجاري، تلقى مركز شرطة الصف بلاغًا يفيد بمحاولة 3 أشخاص سرقة عدد من قائدي سيارات النقل الثقيل، باستخدام أسلحة نارية، أثناء سيرهم بأحد الطرق بدائرة المركز.

وتابعت أن الأجهزة الأمنية تمكنت في حينه من تحديد مرتكبي الواقعة، وتبين أنهم 3 عناصر جنائية شديدة الخطورة، سبق اتهامهم والحكم عليهم بالإعدام والسجن والسجن المؤبد في جنايات «قتل عمد، وسرقة بالإكراه، ومخدرات، ومقاومة سلطات».

وتم تتبع المتهمين بالمنطقة الجبلية بالظهير الصحراوي، بمشاركة قطاع الأمن المركزي، وحال استشعارهم بوجود القوات، بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها.

وأسفر التعامل عن مصرع اثنين من المتهمين، بينما تمكنت القوات من ضبط المتهم الثالث، وعُثر بحوزتهم على بندقية آلية، وبندقية خرطوش، وطبنجة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.