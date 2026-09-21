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قال الفنان محمد ممدوح، إنه مارس رياضة الملاكمة خلال دراسته بالمرحلتين الإعدادية والثانوية.

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «واحد من الناس» الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي عبر قناة «الحياة»، وعُرض مساء الأحد، أنه لُقّب بـ«تايسون» نظرًا للشبه بينه وبين لاعب المصارعة مايك تايسون فيما يتعلق بـ«النفس القصير».

وأوضح ممدوح، أنه يُعاني من مرض «انقطاع النفس النومي»، قائلًا: «كان الكابتن بيطلق عليا تايسون علشان نفسي قصير زيه بس تايسون لازم يكسب أنا ببقى عاوز أخلص».

ولفت إلى استشارته العديد من الأطباء بشأن حالته المرضية، موضحًا أن الجهاز المُخصص لعلاجها متواجد في دولة ألمانيا فقط.

ونوه بأنه اشترى الجهاز ولم يتستطع استخدامه رغم أنه يُحسن من جودة النوم، لافتًا إلى أنه يستيقظ كل ساعة ونصف تقريبًا لالتقاط أنفاسه قبل أن يعود للنوم مرة أخرى.