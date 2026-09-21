غريب وعبداللطيف يحفزان منتخب مصر للناشئين قبل بطولة سويسرا

استأنف منتخب مصر للناشئين مواليد 2009 تدريباته اليوم الأحد، تحت قيادة حسين عبداللطيف، عقب حصول اللاعبين على راحة أمس، استعدادًا للمشاركة في بطولة الصداقة الدولية المقرر إقامتها في سويسرا خلال الفترة من 24 سبتمبر الجاري حتى 3 أكتوبر المقبل.

وقبل انطلاق المران، عقد حسين عبداللطيف جلسة مع اللاعبين، طالبهم خلالها باستغلال الفرصة الحالية وبذل أقصى جهد من أجل الظهور بصورة قوية، مشددًا على أهمية المنافسة على حجز مكان في القائمة التي ستشارك مستقبلًا في كأس العالم.

كما عقد شوقي غريب، المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم، اجتماعًا مع اللاعبين، نقل خلاله ثقة مسؤولي الاتحاد في قدرات المنتخب وطموحه لتحقيق نتائج جيدة خلال مشاركته في بطولة سويسرا، إلى جانب الاستحقاقات المقبلة، وعلى رأسها بطولة الخليج وكأس العالم.

وأشار غريب إلى أن هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، يتابع استعدادات المنتخب ويحرص على توفير جميع الإمكانات اللازمة لتحقيق النجاح، في ظل إشراف وليد درويش، عضو مجلس إدارة الاتحاد والمشرف العام على المنتخب.

ومن المقرر أن تغادر بعثة منتخب مصر إلى سويسرا يوم 22 سبتمبر الجاري للمشاركة في البطولة الدولية، حيث يواجه المنتخب كلًا من كوريا الجنوبية وكولومبيا وإنجلترا، إلى جانب خوض مباراة أخرى في المرحلة النهائية من البطولة.