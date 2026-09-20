قال الإعلامي عمرو أديب، إن إثيوبيا لا تفهم إلا لغة القوة الآن، موضحًا أنه يعلن هذا الموقف منذ أكثر من 10 سنوات، لكنه أكد أن تصريحه لا يتضمن دعوة إلى الحرب.

وأضاف «أديب»، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه، عبر شاشة «MBC مصر»، مساء اليوم الأحد: «مش عاوز حد يقوللي إنت عاوز تورطنا في حرب.. هو فيه حد يقدر يعتدي علينا أو حتى يقرّب مننا».

وتابع: «إحنا عندنا جيش جرار عتاده كبير وتسليحه حديث وقادر على حماية الدولة.. لكن المياه يا روح ما بعدك روح».

وأوضح أن مصر حاولت مع إثيوبيا بكل الطرق في الفترات الماضية، متابعًا: «حاولنا معاهم بمصر التي تدعو للسلام.. مصر اللي بتحافظ على جيرانها لكن هذا الأمر غير مجدٍ لدى حكام إثيوبيا الذين تحركهم قوى أخرى».

ونوه بأن إثيوبيا لا تحتاج للمياه التي تحتجزها، لكن مصر هي التي في حاجة ماسة للمياه في ظل زيادة عدد السكان وحجم الاستهلاك الكبير من المياه.

وشدد على أن ملف الأمن المائي يجب أن يحظى باهتمام الجميع، بما في ذلك المواطنين، لا سيما أن الندرة المائية تسبب مشكلات كثيرة.