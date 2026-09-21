منتخب الشباب يرفع جاهزيته لمواجهة ليبيا في تصفيات شمال أفريقيا

يواصل منتخب مصر للشباب مواليد 2007 تحضيراته تحت قيادة وائل رياض، استعدادًا لخوض أولى مبارياته أمام منتخب ليبيا، الخميس المقبل، ضمن منافسات تصفيات شمال أفريقيا المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عامًا، التي تستضيفها مصر.

وأدى المنتخب تدريبه مساء الأحد خلال معسكره المقام في الإسماعيلية، على ملعب هيئة قناة السويس، وسط حالة من التركيز والجدية والمنافسة بين اللاعبين، في ظل اقتراب موعد ضربة البداية.

وحرص الجهاز الفني على تكثيف الجلسات الفنية والنفسية خلال المعسكر، بهدف تجهيز اللاعبين بالشكل المناسب للمباراة الافتتاحية ورفع درجة التركيز قبل خوض المنافسات الرسمية.

وأكد وائل رياض أهمية مواجهة ليبيا باعتبارها بداية مشوار المنتخب في التصفيات، مشددًا في الوقت نفسه على أن جميع مباريات البطولة تحظى بالأهمية ذاتها، وأن الفريق يتعامل مع كل مواجهة باعتبارها مباراة حاسمة.

وأشار المدير الفني إلى أن إقامة البطولة على الأراضي المصرية ووسط دعم الجماهير تمثل عاملًا إضافيًا لتحفيز اللاعبين على تقديم أفضل ما لديهم والسعي نحو حجز بطاقة التأهل إلى كأس الأمم الأفريقية.

كما أثنى وائل رياض على مساندة مجلس إدارة اتحاد الكرة والإدارة الفنية للاتحاد، مؤكدًا أن هذا الدعم يمثل عنصرًا مهمًا في رحلة منتخب الشباب لتحقيق هدفه بالتأهل إلى البطولة القارية.