الكويت تدعو المجتمع الدولي تحمّل مسئولياته لوقف الانتهاكات الاسرائيلية

أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة واستنكار دولة الكويت لاقتحام وزير في حكومة الاحتلال الإسرائيلي وعددٍ من المستوطنين المتطرفين للمسجد الأقصى المبارك، تحت حماية قوات الاحتلال، في انتهاكٍ جسيمٍ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأكدت الوزارة في بيان صحفي اليوم الأحد رفض دولة الكويت القاطع لكافة الممارسات الاستفزازية التي تمس بالوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس ومقدساتها، مجددةً دعوتها للمجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته لوقف هذه الانتهاكات.

وجددت الوزارة موقف دولة الكويت الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، ولحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.