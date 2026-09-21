منتخب مصر يواصل استعداداته لمواجهة أنجولا وانضمام عبدالمجيد للمعسكر

واصل منتخب مصر الأول لكرة القدم تحضيراته تحت قيادة حسام وإبراهيم حسن، استعدادًا لمواجهتي أنجولا وجنوب السودان في التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2027.

وأدى الفراعنة مرانهم اليوم بمركز المنتخبات الوطنية، ضمن برنامج الإعداد لمواجهة أنجولا يوم 25 سبتمبر الجاري، ثم جنوب السودان يوم 29 من الشهر نفسه، قبل خوض مباراة ودية أمام جنوب أفريقيا في 4 أكتوبر المقبل.

وشهد التدريب مشاركة حسام عبدالمجيد بعد انضمامه إلى معسكر المنتخب اليوم، إلى جانب مصطفى شوبير، والمهدي سليمان، ومحمد علاء، وعبدالعزيز البلعوطي، ومحمد هاني، وأحمد فتوح، ومروان عطية، وأحمد سيد زيزو، وإمام عاشور، وعلي محمود، ومصطفى زيكو، ومحمود صابر، وكريم حافظ، ومهند لاشين، وطارق علاء.

كما حضر المران عدد من مسؤولي اتحاد الكرة، في مقدمتهم هاني أبوريدة، رئيس مجلس الإدارة، وخالد الدرندلي، نائب رئيس الاتحاد، ومصطفى عزام، الأمين العام، بالإضافة إلى شوقي غريب، المدير الفني لاتحاد الكرة.

ويواصل المنتخب تدريباته غدًا الاثنين في تمام الساعة التاسعة مساءً بمركز المنتخبات الوطنية، ضمن الاستعدادات لمواجهة أنجولا في افتتاح مشوار التصفيات.