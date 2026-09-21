تتأهب إليف إيرالب لتصبح عمدة برلين القادمة بعد تصدر حزب "اليسار" نتائج انتخابات اليوم الأحد في العاصمة الألمانية، مما يعد تتويجاً لصعود لافت لهذه السياسية البالغة من العمر 45 عاما لتولي قيادة واحدة من أكثر مدن العالم حيوية.

وتظهر التوقعات تقدم حزب "اليسار" بفارق كبير حاصداً 25% من الأصوات في انتخابات الأحد، مما يمهد الطريق لتشكيل ائتلاف ثلاثي يضم الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر.

وإذا نجحت في إبرام اتفاق ائتلافي، ستصبح إيرالب أول عمدة لبرلين من حزب "اليسار" -وهو الخلف للحزب الاشتراكي الذي حكم ألمانيا الشرقية سابقا- فضلاً عن كونها أول زعيمة للمدينة من جذور تركية.

وقالت إيرالب في نوفمبر الماضي بعد فوز زهران ممداني في الانتخابات: "إذا كان بإمكان سياسي يساري الفوز في نيويورك، فيمكن أن يحدث ذلك في برلين أيضاً".

ومستلهمة نهج ممداني، خاضت السياسية اليسارية المتطرفة حملتها الانتخابية تحت شعار تحويل برلين إلى "مركز للمقاومة ضد التقشف الاجتماعي والتحول نحو اليمين".

وقالت إيرالب أمام أنصارها المحتفلين في مقر الحزب ليلة الانتخابات: "لقد انتصر الحب والعدالة على الكراهية، وهذه الرسالة يتم إرسالها إلى العالم".

وتعد السياسة جزء لا يتجزأ من حياة إيرالب، فوالداها -اللذان كانا نقابيين اشتراكيين- فرا من تركيا في أعقاب الانقلاب العسكري بينما كانت والدتها الحامل تحمل إيرالب في أحشائها.

وولدت إيرالب في ميونخ عام 1981، وعاشت لاحقاً في دورتموند وهامبورج.

وكمفعة صغيرة، شاركت في المظاهرات وكانت نشطة في الحركة المناهضة للأسلحة للنووية قبل أن تدرس القانون، وتعيش حالياً في برلين مع زوجها وطفليها.

وبعد عملها كمستشارة للسياسة القانونية لحزب "اليسار" في البرلمان الألماني (البوندستاج)، أصبحت إيرالب مشرعة محلية في برلمان ولاية برلين (مجلس النواب) في عام 2021.

وشقت طريقها تدريجياً حتى أصبحت نائبة لرئيس الكتلة البرلمانية، وتميزت بهجماتها الحادة ضد الائتلافات التي تقودها المحافظون في برلين، سواء على مستوى الولاية أو المستوى الفيدرالي.