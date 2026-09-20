قال حسام زكي، الأمين العام المساعد السابق لجامعة الدول العربية، إن مصر تعاملت بنوايا طيبة مع إثيوبيا خلال المفاوضات المتعلقة بأزمة إدارة نهر النيل عقب إنشاء سد النهضة، إلا أن هذه النوايا لم تقابل بالمثل من الجانب الإثيوبي.

وأشار "زكي" في حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" على فضائية "Ten"، مساء الأحد، إلى أن ذلك لا يعني التخلي عن المسار السياسي باعتباره الطريق الأكثر أمانًا والأقل كلفة للوصول إلى تسوية مقبولة لجميع الأطراف.

وأوضح أن مصر من حقها التوقف عن المفاوضات في حال عدم تحقيق النتائج المرجوة، إلا أنه اعتبر أن التخلي عن المسار السياسي بشكل كامل سيكون أمرًا غير صائب، مؤكدًا أن التفاوض يظل المسار الأسلم والأقل كلفة للتعامل مع الأزمة والتوصل إلى حلول مقبولة.

وأضاف أن التعامل مع أزمة إدارة نهر النيل لا ينبغي أن يقتصر على الرؤية الفنية، رغم أهميتها، وإنما يحتاج أيضًا إلى رؤية سياسية قادرة على إدارة مختلف جوانب الأزمة.

وأشار الأمين العام المساعد السابق لجامعة الدول العربية، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أظهر قدرًا من الحكمة من خلال الإصرار والتمسك بالمسار السياسي، معتبرًا أن هذا التوجه يعكس رؤية سياسية للتعامل مع الأزمة.

ولفت إلى أن الرأي العام قد يرغب في رؤية تحركات أكثر حدة في التعامل مع الأزمة، إلا أن إدارة مثل هذه الملفات لا تتم بهذه الطريقة، موضحًا أن التهديدات المرتبطة بالأزمات الإقليمية لا يمكن التعامل معها بالضرورة عبر التصعيد الحاد.

وأكد زكي، أن التفكير في خيارات أكثر حدة ربما كان ممكنًا في مراحل مبكرة من الأزمة، إلا أن هذه المراحل انتهت، ما يجعل استمرار التحرك عبر المسار السياسي أحد الخيارات المطروحة للتعامل مع الأزمة.