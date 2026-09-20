توعدت موسكو الأحد بـ"تكثيف" ضرباتها على كييف ردا على هجمات شنتها أوكرانيا بالطائرات بدون طيار "درون" يوم الانتخابات التشريعية الروسية.

وقالت وزارة الدفاع االروسية في بيان "ردا على هجمات نظام كييف ضد أهداف مدنية على الأراضي الروسية، ستواصل القوات المسلحة الروسية تكثيف ضرباتها باستخدام أسلحة عالية الدقة ضد أهداف عسكرية في كييف".

واتهمت موسكو في البيان أوكرانيا بالسعي إلى "إفشال التعبير الديموقراطي عن إرادة المواطنين الروس"، بحسب شبكة سكاي نيوز عربية الإخبارية.

أضخم هجوم أوكراني

وشنت أوكرانيا، ليل السبت، أضخم هجوم بالطائرات الدرونز على روسيا منذ بداية عام 2026، مستهدفة منشآت نفطية ولوجستية، فيما أعلنت موسكو مقتل شخصين وإصابة آخرين وتعطل حركة الطيران.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في منشور على منصة "إكس" أرفقه بمقطع فيديو، إن العمليات الأوكرانية بعيدة المدى كان لها "تأثير كبير للغاية" في منطقة موسكو.

وأوضح أن الهجوم استهدف منشأة رئيسية تابعة لصناعة النفط الروسية ومرفقا لوجستيا، مضيفا أن هذه المنشآت تمثل "مليارات الدولارات التي تغذي آلة الحرب الروسية".

وذكر زيلينسكي أن الهجمات نفذت باستخدام عدد من الأنظمة الصاروخية والطائرات الدرونز ، مشيدا بأداء الأجهزة الأمنية والاستخباراتية والقوات الخاصة الأوكرانية.

ووصف عمدة موسكو موجة الطائرات الدرونز بأنها الهجوم "الأكبر على الإطلاق" الذي يستهدف العاصمة الروسية، مشيرا إلى وقوع أضرار في مصفاة نفط موسكو، التي تعد من بين عدة مواقع تزود العاصمة بالوقود، فضلاً عن تضرر مبنى سكني.

وفي مختلف أنحاء مقاطعة موسكو الواسعة، أدى الهجوم إلى مقتل شخصين وإصابة 20 خرين، بحسب ما أفاد به حاكم المنطقة المحلي أندريه فوروبيوف.