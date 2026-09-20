ترامب وممداني يعتزمان الاجتماع في نيويورك خلال زيارة الرئيس المرتقبة للأمم المتحدة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

من المقرر أن يلتقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعمدة مدينة نيويورك زهران ممداني، وذلك عندما يتوجه ترامب إلى المدينة لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقبلة..

ومن المقرر عقد الاجتماع غدا الإثنين في "جراسي مانشن"، وهو مقر إقامة عمدة نيويورك، وفقا لما أعلنته آنا باهر، مديرة الاتصالات لممداني.

وقالت باهر إن الجانبين سيناقشان القضايا التي تؤثر على المدينة وسكان نيويورك.

وأكد البيت الأبيض عقد الاجتماع دون تقديم تفاصيل إضافية.

ويعد ممداني، وهو اشتراكي ديمقراطي حقق فوزاً مفاجئاً على الحاكم السابق أندرو كومو في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي قبل أن يفوز في الانتخابات العامة في نوفمبر، هدفاً ومادة سياسية مفضلة ومتكررة للجمهوريين.